Preventiva para bandeño por golpear y abusar de su pareja reiteradamente

09/02/2022 - 00:47 Policiales

El juez de Control y Garantías de La Banda, Carlos Ordóñez Ducca, dictó la prisión preventiva para un sujeto acusado de atar a la cama a su expareja, golpearla con ferocidad, arrastrarla por el piso de la casa.

Así lo resolvió el magistrado al fallar en contra de Luis Domingo Bórquez, quien fue denunciado por N.M.G. en noviembre pasado. Urgente, el individuo huyó de la casa y recién se habría entregado a la Justicia en enero último.

La causa es investigada por la fiscal Ximena Jerez y la víctima es representada (como querellante) por el abogado Luis René Barraza, quien requirió protección para su asistida, también para su entorno y ofreció numerosos testigos, trascendió en La Banda.

Agresiones de años

En la causa por supuesta violencia de género, la mujer reveló que su ex la golpeaba siempre. El año pasado fue apresado y ella debía llevarle la comida a una comisaría. Poco y nada pareció importarle al sujeto, ya que también la agredió a trompadas en su lugar de detención.

Dijo que era común que arribara borracho a la casa en que convivían y comenzara a golpearla. En los últimos días, la atacó a trompadas. Desde el suelo y sangrando y tomándola del cabello la arrastró por la vivienda, frente a varios niños.

No conforme, le habría propinado una patada en el estómago y dejó a la damnificada tendida de dolor en el piso, destacó el abogado en su presentación. "Una niña salió corriendo para pedir auxilio en la garita policial que se encuentra en el puente carretero", agregó Barraza.

Llamados de un tal Jaime

"El denunciado siempre ejerció violencia física en contra de mi persona; no es la primera vez que me golpeó. También recibo llamadas de un número desconocido quien dice llamarse "Jaime" y ser amigo de mi conviviente; Él me manifestó que me olvide de lo sucedido", afirmó la víctima en su presentación ante la Justicia.

También, el tal Jaime le habría advertido que desistiera de denunciar las lesiones sufridas porque está en permanente contacto con la policía y hasta de otras funcionarias, subrayó el letrado.

Sobre la base de las pruebas obtenidas por la Fiscalía y la querella, el juez Ordóñez Ducca dictó en la antevíspera la prisión preventiva para Bórquez, quien seguirá tras las rejas por el plazo de Ley. A su vez, el magistrado dio luz verde a la acumulación de causas. Por ello le fue adosada una segunda denuncia por presunto abuso sexual, la cual también moviliza a fiscal, instructores y policías.

"Me ató, me puso un trapo en la boca para que no gritara y me accedió"

Dos semanas después de denunciar violencia de género, la mujer refrendó otro escrito "por abuso sexual". En su presentación, habría relatado que Bórquez regresó a la casa de ambos los últimos días de abril del 2021, tras recuperar la libertad por narcomenudeo.





Según la damnificada, él dijo que se quedaría unos días en la vivienda, hasta alquilar en otro lugar. "Entonces comenzaron los tormentos. Empecé a dormir en un colchón en el piso de la cocina porque no quería compartir la cama con él", subrayó la mujer.

El primer sábado tras salir en libertad, Bórquez se habría reunido con sus amigos "a beber alcohol y consumir cocaína porque es adicto desde hace muchos años", ahondó.

La versión de la "damnificada"

De regreso el domingo, a las seis de la mañana, habría tomado de los cabellos a la víctima y la condujo a la habitación. "Me ató las manos con la cinta de un uniforme escolar al respaldar de la cama, para comenzar a pegarme. Posterior, me accedió carnalmente en contra de mi voluntad. Me puso un trapo en la boca para que no gritara", señaló.

Al parecer, las prácticas fueron reiteradas todos los fines de semana durante tres meses y tras noches de alcohol y drogas, destacó la denunciante.

En octubre del 2021 la mujer huyó, pese a las amenazas de muerte del acusado. En noviembre debió retornar, por nuevas amenazas en contra de su entorno. Semanas después lo denunció y Bórquez escapó hasta enero del 2022.