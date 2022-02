Hizo sentar a su ex en una silla y con un cuchillo quiso degollarla frente a su hijo

10/02/2022 - 01:20 Policiales

Un jornalero de la ciudad de Clodomira fue condenado a tres años de prisión efectiva, al ser acusado de lesiones leves calificadas y amenazas en concurso real; y amenazas calificadas y amenazas simples en concurso real, en perjuicio de su ex pareja a quien intentó matar.

En una audiencia, la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar —representada por la Dra. Ximena Jerez— solicitó que Rogelio Bracamonte sea condenado por dos violentos hechos en contra de la madre de su hijo.

La Dra. Jerez y la instructora Paula Salazar manifestaron ante el juez de Control y Garantías, Carlos Ordóñez Ducca, que los brutales episodios de violencia (que gracias a la intervención de vecinos no terminó en femicidio) se produjeron en el barrio Mendilzaru, donde la víctima residía con el acusado.

La Fiscalía informó que el primer hecho en contra de Bracamonte ocurrió el 13 de mayo de 2020, cerca de las 18 horas cuando éste regresó a su vivienda que compartía con la víctima, pero estaba separada de hecho.

Allí le manifestó: "Escuchá, por qué no te fijas en tus hijos que están desparramando la arena, deja de estar al pedo y ponete a hacer algo, estas de vaga nomás", por lo que ella le pidió que dejara de insultarla. Más tarde el violento atacó a golpes al hijo menor de su ex pareja, por lo que ella le pide que no trate de esa manera al niño, respondiéndole Bracamonte con insultos amenazándola: "Él es mi hijo porque yo lo mantengo y si te vuelves a meter te voy a hacer c.... matando de una sola vez".

La mujer temiendo por la integridad de los menores ingresó a la habitación a preparar una mochila para retirarse. Cuando el imputado observó esta situación se acercó y comenzó a darle golpes de puño en la cabeza y otro en uno de sus pómulos, provocándole un sangrado. Uno de sus hijos (4) al ver el ataque corrió a la casa de su vecina a pedir ayuda. Finalmente fue ésta quien llamó a la policía.

La damnificada allí manifestó que el hecho más grave había ocurrido en febrero de ese año —pese a que ella no había radicado la denuncia— cuando Bracamonte llegó a la casa de su tío y éste le mostró una foto de la víctima (sacada de su cuenta de Facebook) donde ella estaba con otro sujeto.

Inmediatamente el violento se comunicó por teléfono con la víctima a quien le manifestó que la mataría si no le avisaba quién era el sujeto de la imagen y cuándo se había tomado esa fotografía.

Cerca de las 20 se presentó en la casa. Aprovechando que su ex dormía con el menor de cuatro años, comenzó a agredirla físicamente. Le quitó el celular para revisarle sus conversaciones. No conforme con ello, la arrastró del cabello hasta el patio y la sentó en una silla. Mientras la tenía reducida le pasaba un cuchillo por el cuello, gritándole que la iba a degollar.

La víctima gritó hasta que el menor se despertó y al ver el violento hecho corrió a pedir ayuda a los vecinos. Cuando ellos ingresaron escucharon a Bracamonte que le decía: "Ahora te voy a matar".

Por fortuna lograron impedir que la lesionara. La Fiscalía expuso que el imputado reconoció los hechos y que junto a su defensor legar, aceptó el acuerdo, por lo que el juez homologó tal tratado y lo condenó a tres años de cárcel.