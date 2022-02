Penúltimo round y envían a juicio grupo acusado de matar al ganadero Peñaflor

13/02/2022 - 03:11 Policiales

Dos años y medio después del infierno y muerte de Ricardo Artemio Peñaflor, un tribunal terciará en un último intento con cuatro detenidos, resueltos en evitar el juicio y con ello esquivar un riesgo de condena a prisión perpetua.

Todos se encuentran acusados de asesinar a Peñaflor el 6 de agosto del 2019. El ganadero fue doblegado a golpes, maniatado, ejecutado de tres tiros, incinerado y sus restos abandonados en una zona inhóspita a la vera de la ruta nacional vieja 157, camino a Brea Chimpana, distante 50 metros de la nueva 157, en el límite entre Frías y Catamarca.

Los fiscales Alfonzo Arce y Gustavo Montenegro mantienen privados de la libertad al ex policía Lindor Alfredo Rodríguez y a su esposa docente Claudia Viviana Pereyra; Saúl Oscar Jerez, de 70 años, y los hermanos, Jesús "Kechu" y Ramón Pinto.

La teoría más fuerte

La hipótesis dominante es que el anciano Gerez traicionó a su compadre Peñaflor y hasta habría persuadido a los otros cuatro, asesinarlo a cambio de $20.000 para los hermanos Pinto, considerados los verdugos de la víctima.

A fines de 2021, los abogados Lucía Niño y Juan Frías, por Rodríguez y Pereyra, también el letrado Osvaldo Díaz, por los hermanos Pinto, solicitaron el cese de prisión por considerar que expiraron los tiempos legales para mantenerlos privados de la libertad.

Allí radica hoy lo medular, en el 4º piso de los Tribunales. Al perder "jurisdicción", la Justicia de Frías sí o sí deberá aguardar a que el alto cuerpo resuelva el planteo de los abogados.

Recién entonces, la Fiscalía motorizará la audiencia y ampliación de requisitoria de elevación a juicio. Los funcionarios acusarán formalmente a las cinco personas, enrostrándoles el aberrante asesinato de Peñaflor.

La tragedia de Peñaflor es potestad de los cinco detenidos, quienes jamás asumieron una responsabilidad colectiva en el homicidio.

Del relato de Gerez se desprende que mantenía negocios con su compadre y una deuda que al parecer resolvió no abonarle al damnificado.

"No deje que me peguen; no deje que me hagan esto, compadre", fue el último ruego de Peñaflor antes de ser ejecutado y quemado, lo cual fue reconocido por el Gerez.

Después, todos huyeron y no se hablaron más. El primero que cayó y se quebró fue Gerez, al ser abordado por la policía catamarqueña. Las detenciones del resto del grupo fueron potestad de los funcionarios santiagueños.

''Sospecho que el crimen ha sido cometido en Catamarca y mis clientes son ajenos''

El abogado Osvaldo Díaz representa a los hermanos Pinto. Para la Fiscalía, ambos formaron parte del grupo de choque; redujeron, neutralizaron, maniataron y dieron muerte a Peñaflor.

Sin embargo, el abogado manifestó ayer que su hipótesis es diferente. "Mis clientes no tuvieron responsabilidad alguna, ya que no conocían a la víctima; mucho menos hay llamados telefónicos u otra prueba capaz de conducir o guiar a la Justicia hacia ellos", afirmó a EL LIBERAL.

"A mi real saber y entender, todo deja entrever que el crimen fue perpetrado en Catamarca. No tengo certezas sobre las motivaciones, pero intuyo que el cuerpo fue arrojado en Frías y que el objetivo era despistar a la Justicia. Es más, hasta sospecho que hay más personas aún no detenidas", amplió Díaz.

Consultado sobre los teóricos autores, el abogado respondió con otra pregunta: "¿Quién o quiénes eran los que más se beneficiaban con la muerte de Peñaflor? El resto es materia de una batalla legal que vendrá en pocos meses, en juicio", enfatizó.

Saúl Gerez se quebró, ventiló la trama y cayeron los presuntos autores del homicidio

"Eran las 18.30. Detrás entraron los Pinto y le apuntaron con dos armas de fuego. Cada uno tenía una 38. Jesús quería pegarle con un hierro a 'Peña' y yo se lo quité", declaró Gerez al quebrarse ante la policía.

"Saúl, no dejes que me peguen, decía 'Peña'. Igual le ataron las manos "y me dijeron que la cosa no era conmigo, que no me metiera", ahondó Gerez.

"Llegaron luego Rodríguez y su mujer. Le dieron un paquete a los Pinto y hablaron un rato", subrayó, al referirse a $ 20.000. "Lo cargaron en su camioneta. En el camino, 'Peña' gritaba. Los Pinto lo golpeaban para que se callara, porque no le habían tapado la boca", profundizó el anciano.

Al arribar al camino elegido, "Ramón Pinto le dio tres tiros, pero 'Peña' seguía con vida. Ahí, Rodríguez sacó su arma de la cintura y dijo: 'así se pega', y le dio un tiro en la cabeza y lo mató. Después, volvimos al pueblo. Los Pinto me dijeron que más vale que me calle, o me pasaría lo mismo", sintetizó Gerez.