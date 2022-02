Seguirá presa acusada de dar a luz y tirar a su beba en basural, donde murió

18/02/2022 - 23:30 Policiales

Duro revés judicial para una joven del Dpto. Robles, acusada de abandonar a su bebé recién nacido en un basurero municipal donde fue hallado muerto, a quien la Justicia le prorrogó la prisión preventiva por dos años más.

A través de una audiencia llevada a cabo en el Palacio de Justicia de La Banda, la Dra. Ximena Jerez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, solicitó que la imputada siguiera tras las rejas hasta que la causa sea elevada a juicio.

Nuevamente, la Dra. Jerez relató ante la jueza de Control y Garantías, que el caso se dio a conocer el 16 de enero del año 2020, cuando en un basurero ubicado en el paraje Chaguar Punco, a unos dos kilómetros de Forres, se halló el cuerpo de una bebé.

La Fiscalía en ese entonces confirmó que se trataba de una niña recién nacida y según las prácticas médicas realizadas al cadáver determinaron que la pequeña había nacido a término y falleció por falta de alimentación, es decir a raíz del abandono.

Se iniciaron las averiguaciones y al día siguiente la policía determinó que la imputada —Florencia Ruiz— el 14 de enero había ingresado al Hospital Zonal de Forres con hemorragias, producto de un aborto clandestino.

En ese entonces, los médicos que la asistieron indicaron que la mujer tenía desprendimiento de placenta características de un posparto, por lo que fue trasladada al Centro de Salud Banda donde dos días más tarde fue detenida.

La Dra. Jerez expresó que entre las evidencias en contra de Ruiz, existe un papel secuestrado en su casa donde ella escribió: "Quiero perder esto que fue un error en mi vida por ser tan pelotuda. Si me daba cuenta, esto no me iba a pasar y hoy iban a ser tan diferente tantas cosas. Pero mañana va a cambiar, mañana hago el intento de perderlo por mis propios medios", reza el escrito que está firmado con su nombre y apellido.

También hay informes médicos. Si bien la joven reconoció que se practicó un aborto, las fechas de la presunta gestación que refirió tener no fueron coincidentes con las lesiones que presentaba al momento de ingresar al CIS Banda, donde recibió una asistencia más compleja.

El abogado defensor de la acusada solicitó la excarcelación de la mujer, pues la joven no tiene antecedentes y no está acreditado aún que la bebé hallada sin vida fuera su hija. El letrado sostuvo que son "simples presunciones".

La Dra. Jerez se opuso al pedido entendiendo que aún resta una evidencia científica que será determinante para la causa, que es el ADN el cual la joven se negó a realizarse. Ante esta situación, la Fiscalía pidió la extracción compulsiva la cual fue autorizada por el juez.

Tal extracción no se realizó, ya que cuando se le iban a tomar las muestras (en septiembre del 2021) la defensa de la joven presentó un recurso de amparo ante la Cámara de Apelaciones. La audiencia se realizó, pero hasta el momento no se resolvió el planteo.

La fiscal sostuvo que tal resultado será esclarecedor y la prueba científica permitirá acreditar o desvirtuar el vínculo materno - filial.

La Dra. Menini, finalmente, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que la acusada siguiera tras las rejas por el plazo de ley hasta que la causa fuese elevada a juicio oral.