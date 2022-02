Estremecedor: "Cuando le pegaron el tiro a Germán en el banco, nos mataron a los tres"

20/02/2022 - 01:08 Policiales

"Mi esposo despierta y besa el celular con la imagen de nuestro hijo. Desde aquel día, vivimos porque tenemos un corazón que bombea sangre, pero cuando le pegaron el tiro a Germán en el banco, sé que nos mataron a los tres". Trinidad Tórrez llora, ensaya palabras para su dolor, busca calma y mira hacia la nada. Es una santiagueña, oriunda de Campo Gallo (Alberdi), madre de Germán Chávez Tórrez, el cajero asesinado de la filial del Banco Nación en Isidro Casanova, partido de La Matanza, Buenos Aires.

Su marido, Rinaldo Chávez, también santiagueño, nació en Tintina (Moreno) donde era docente. "Nos conocimos en Buenos Aires y nunca más nos separamos", contó Trinidad quien sostuvo que su esposo es bancario jubilado y ex tesorero de la sucursal del Banco Nación de Isidro Casanova, donde trabajaba Germán al momento de ser asesinado.

El horror y el calvario para el matrimonio santiagueño estallaron en enero de 2020. Una banda de asaltantes copó la entidad bancaria. Los ladrones se cruzaron con los empleados en las cajas, les exigieron dinero y en segundos ejecutaron a Germán de un tiro. Después escaparon con sus caras ocultas bajo medias de nailon y un botín de $ 190.000.

"Mi hijo era muy querido. Al nacer tuvo un grave problema de salud, pero lo superó. Creció, estudió, trabajaba, viajaba y tenía muchos sueños. En especial viajar. Su amor era la música, su carrera de ingeniería y los videojuegos", contó su madre, que está de visita en Santiago, acompañada de su hermana, Gloria Tórrez.

"Con frecuencia, nos llevaba a la cancha. Fanático de Deportivo Morón y River Plate. Imagínese, nosotras mujeres en la cancha. Con tal de acompañarlo, íbamos junto a la hinchada y gritábamos un gol con él porque el equipo era su vida; desde el fútbol emanaba alegría, pasión, todo aquello que lo caracterizaban como un maravilloso ser humano", destaca su tía, Gloria.

"Era jugador de esports y bajista de metal extremo —en la banda "Furtivos"— hizo tanto hasta sus 31 años. Viajó a Finlandia, Marruecos y toda la Argentina. Era amante del rock, pero escuchaba conmigo música del recuerdo y bailaba cuarteto porque le encantaba", dijo Trinidad.

Los infinitos recuerdos viajan y retornan por la mente de su madre, alegrándola, sobresaltándola, pero inevitable cada capítulo de aquella historia vivida en familia, al final decanta en una realidad impiadosa: Germán, ya no está.

"Mi hijo no se quería morir. Amaba la vida y no tenemos consuelo con mi esposo. Quedamos los dos. Pensamos trasladar el cuerpo de nuestro hijo a Campo Gallo. No sé cuándo, pero es un propósito a cumplir, mucho más que un anhelo o un deseo".

Mientras tanto, los padres del cajero concentran sus fuerzas para afrontar el juicio por venir. "Sabemos que habrá más de 150 testigos. Comenzará el 2 de junio en el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín. Proyectan dar a conocer el veredicto en julio", finaliza.