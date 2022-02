Alumnas que golpearon sin piedad a una compañera deber ir a Tribunales con sus padres

22/02/2022 - 02:50 Policiales

Los estudiantes de la Normal Banda que el pasado lunes 14 atacaron sin piedad a una adolescente —que concurre al mismo establecimiento educativo—deberán presentarse en la Unidad Fiscal de La Banda acompañadas por sus padres.

Así lo dispuso el Dr. Alvaro Yagüe quien está a cargo de la investigación, quien además solicitó que sean citados al palacio de Justicia bandeño en compañía de sus padres para brindar una declaración testimonial.

La medida es en el marco de una denuncia que realizó Ana Melían, mamá de las víctimas adolescentes de 15 y 17 años, contra nueve mujeres y un varón quienes sorprendieron a sus hijas cuando regresaban de rendir en inmediaciones de avenida Besares, entre Aristóbulo del Valle y Alberdi del Bº Centro, en un sector conocido como el "veredón".

Según consta en la denuncia de la mujer, las acusados (quienes concurren al mismo establecimiento que sus hijas) se ensañaron con la menor de las víctimas a quien le dieron una brutal golpiza, mientras que el adolescente que las acompañaba captaba toda la situación con su teléfono celular.

El Dr. Yagüe solicitó además que autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia tomen intervención en la causa y realicen una visita social y un seguimiento a cada uno de los menores involucrados en la golpiza, quienes fueron identificados en su totalidad.

Golpiza

Como se recordará, la golpiza de las hermanas salió a la luz cuando empleados del Centro de Monitores del programa municipal Alerta Banda advirtieron a través de las cámaras de seguridad de la zona que las menores estaban siendo agredidas.

En diálogo con EL LIBERAL, Ana, la mamá de las menores, manifestó que aquel día "desde que sus hijas salieron del colegio, los acusados las comenzaron a seguir, insultándolas para que se paren a pelear".

"Ellos las amenazaban constantemente. Mis hijas salieron hacia la Belgrano, cruzaron la plaza y llegaron a la Regional 2 y ahí les avisaron a los policías que las estaban siguiendo y eran amenazadas, pero ellos les dijeron que no les podían tomar la denuncia porque eran menores", sostuvo.

Además explicó: "Mi hija tiene una desviación en la nariz, tiene lesiones en el estómago a causa de las patadas que le dieron y hematomas en todo el cuerpo. Fue examinada por el médico forense. Ella está muy mal, angustiada y yo tengo miedo por su seguridad".

Ana también informó que fue al colegio tras la agresión: "Ellos (por las autoridades educativas) me dijeron que como no había pasado en el interior del colegio, no podían hacer nada. Les conté cómo se dieron las cosas, que los atacantes estaban con el uniforme, pero aún así no obtuve una respuesta favorable".

En la oportunidad sostuvo: "Mis hijas el martes tienen que presentarse a rendir nuevamente y yo no sé qué hacer. No sé si mandarlas, no porque no tengo garantías de nada sobre su seguridad. No sé qué les pueden hacer estas chicas. Exijo que la líder de esa banda sea expulsada del colegio", sostuvo al finalizar.