Extraen muestra de ADN al asesino de Nahiara Gorosito

23/02/2022 - 02:31 Policiales

El asesino de Nahiara Ayelén Gorosito, la joven que recibió una mortal cuchillada cuando esperaba el colectivo y le robaron su celular, fue sometido a la extracción de una muestra de ADN. La madre de la víctima también se sometió a la prueba y los patrones genéticos serán cotejados con los hallados en el arma blanca y prendas de vestir.

Diego Antonio Garzón permanece detenido desde el pasado 7 de enero, 24 horas después de que atacara a la adolescente en la parada de colectivos de calle 7 y Avda. 25 de Mayo.

El acusado, que habría admitido su responsabilidad en su indagatoria, enfrenta un proceso que lo tiene como el único sospechoso e imputado por el crimen.

En busca de reunir las evidencias necesarias para concluir cuanto antes la investigación penal preparatoria, la fiscal del caso, miembro de la Unidad Fiscal de La Banda, solicitó que se realice una serie de pruebas, entre ellas, la extracción de las muestras de ADN.

En consecuencia, Garzón fue trasladado desde su celda donde cumple su prisión preventiva, hasta el laboratorio del Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero, lugar donde se sometió a la extracción de una muestra de ADN.

Andrea Hoyos, la mamá de Nahiara, también se sometió a la prueba para aportar el perfil genético de su hija.

Fuentes ligadas a la causa explicaron que las muestras de patrones genéticos serán clave para poder cotejar los resultados con los perfiles detectados en prendas y armas secuestradas en la causa.

Si los resultados son positivos, ya no quedarían dudas respecto de la autoría y de posibles cómplices.

La estremecedora confesión de Garzó: "La pillé al boleo"

El propio Diego Antonio Garzón reconoció en su indagatoria que fue él quien hirió mortalmente a Nahiara, a quien "pilló" al boleo cuando caminaba cerca de Calle 7 y avenida 25 de Mayo. El único imputado aseguró que Nahiara luchó por su celular hasta el final: "Ella tenía agarrando una parte del teléfono y no quería soltarlo. Le di unos golpes, la agarré del pelo y después le di un puntazo", habría indicado.

Contó que cuando la lesionó, la adolescente soltó el teléfono y él huyó: "Corrí seis cuadras más o menos y me metí en la casa de mi hermana, a ella le vendí el teléfono. Después me bañé, me cambié la ropa y quemé la campera", confesó.

Según sostuvo Garzón, no sabía que Nahiara estaba muerta sino hasta el otro día cuando su hermana le avisó de lo sucedido al enterarse por las noticias. El homicida reconoció además que en la parada había otra mujer, que fue testigo de la situación.

Consultado el motivo por el cual salió de su casa con un arma blanca en su poder, el sujeto manifestó: "Salí a buscar plata", deslizando que iba a cometer un hecho delictivo.