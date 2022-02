“Mi deseo más profundo es que se muera”, dijo la madre de Germán Chávez Tórrez

23/02/2022 - 08:06 Policiales

Ni bien conoció la noticia, en Buenos Aires, Trinidad Tórrez, madre de Germán, señaló: "Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material".

Visiblemente shoqueada, la santiagueña señaló: "No lo puedo creer, me tiemblan las piernas". La noticia le fue confirmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a su hermana Gloria, vía telefónica. En la comunicación también le informaron que el prófugo, por el cual se ofrecían $ 5.000.000 de recompensa, está herido.

Su tía, desde Campo Gallo

En tanto, desde Campo Gallo, Gloria manifestó a EL LIBERAL: "El ministro Berni me informó que el procedimiento se hizo a las 13.30. También, que el delincuente estaba herido, armado con una ametralladora y que antes de caer hizo como 10 tiros. Tiene dos tiros en el pecho y está herido y muy grave".

Ahondó que "Aceite" andaba caminando con una mochila. Vio a la policía y la enfrentó. Mi hermana está con un poco de alivio. No le va a cambiar su realidad, pero es un alivio. Toda la familia siente lo mismo. Saberlo libre dolía. Agradecemos al ministro Berni, pero también al comisario Daniel García y al comisario inspector Matías López que nos tenían al tanto de la investigación".

Sintetizó: "A esperar el juicio y si sobrevive el delincuente, también enfrentaría el debate desde junio próximo".