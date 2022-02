Asesinó a su esposa a puñaladas, asfixió a sus dos hijos y luego se suicidó con un disparo en la cabeza

24/02/2022 - 01:09 Policiales

Un mecánico y hippy porteño asesinó ayer a su esposa a puñaladas; también asfixió a sus dos pequeños hijos y después, pidió prestada una escopeta y literalmente se "voló" la cabeza de un disparo en el interior de un automóvil, propiedad de un cliente, a 24 km del primer escenario de la tragedia.

Horror, desolación, perplejidad conjugan la odisea emocional en que se debatían anoche familiares y amigos de Weisburd (Moreno) una población con más de 4.000 habitantes que se levanta a la vera de la ruta 116, distante 40 de Quimilí, Moreno.

La macabra historia adolece de un, aparente, porqué. Sus protagonistas fueron Ramón Alberto "Cacho" Sanabria, de 41 años; su pareja, Romilda Yanesa ("Bebo") Corbalán, de 36 y sus dos hijos, Luna, de 7 y Demian Erik, de 4.

De los primeros pasos en la investigación se desprende la siguiente cronología: a las 3 de la madrugada "Cacho" se despertó y desató la locura en su casa del Bº El Fortín. Primero, habría asesinado a "Bebo" a apuñaladas en el baño. Después, fue a la única habitación y mató a sus hijos. ¿Con una almohada o abrió la garrafa? Los expertos no tenían una confirmación, al cierre de esta edición.





Luego, "Cacho" subió al coche de un cliente y partió a un campo en el "Lote 14", Moreno. Debía realizar un trabajo. Arribó, comenzó a tomar mate con los dueños de casa. Luego, requirió una escopeta "para hacer unos tiros", según dijo, en alusión a cazar.

Caminó, ingresó al auto (estacionado en un camino a 30 metros de la vivienda) y se descerrajó un tiro en la cabeza. El estampido también destruyó parte del parabrisas del vehículo. Aterrado, el dueño de casa llamó a la policía e informó lo sucedido. Los efectivos del destacamento de Weisburd partieron a la vivienda del mecánico, para dar la terrible noticia a su familia.

Fue la hermana de "Bebo", Mariela Corbalán, quien los condujo al inmueble. "Nadie nos atendió. Pasé al fondo y vi por la ventana sangre. Empujamos, con el policía al lado, y de ahí se veían los chiquitos en la cama como dormidos. Había sangre al lado. En el baño estaba mi hermana boca abajo con mucha sangre", resumió la mujer.





Así, todo atisbo de cordura voló por los aires, ante una familia aniquilada en un femicidio que anoche generaba inocultable perplejidad en casi 40 policías y en las propias fiscales, Silvina Paz y Carla León.

''Chau martes, hasta siempre'', escribieron en el celular

A la 1.40 de ayer en el estado del celular de Romilda se leyó: "Chau martes, hasta siempre" y fue subida una foto con sus dos hijos. Por estas horas, la hipótesis es que "Cacho" fue el responsable lo cual genera dudas sobre la hora real de los tres crímenes.

Hasta ayer, "Cacho" era un porteño que arribó a Weisburd 7 años atrás en pareja con Romilda. No bebía, no jugaba al fútbol, no tenía amigos, trabajaba de noche y "digitaba" la reducida libertad de su esposa, con solo mirarla. Aún así, nadie recuerda hechos de violencia.

Sí, la familia de ella reveló que él la tenía penada. "No quiero que hables con mis padres, menos los chicos", habituaba recordarle. Su padre se las ingeniaba para enviarles encomiendas a los niños, porque atravesaban evidentes penurias económicas. Lo que ganaba con la mecánica se lo guardaba para sí, no para la familia. Romilda trabajaba en un merendero, o bien pedía fiado en despensas y hasta su madre le daba unos pesos, pero a escondidas.





Los celos del hippy eran inmanejables, que reprochaba a los propios clientes que arribaran a su casa "solo cuando está mi mujer", recordó ayer uno de los vecinos que solía llevarle un auto con problemas de motor. Empero, la policía ignoraba cuál fue el disparador que decantó en sangre y conmoción.





Por falta de afecto, años atrás, a cuchilladas intentó matar al hijo mayor Romilda





Romilda tiene un hijo adolescente, al que "Cacho" habría intentado matar meses atrás a cuchilladas, según trascendió. La joven viajó a Buenos Aires hace casi 10 años. Conoció a "Cacho" y fijaron residencia en Weisburd, hace 7. Habitaban una casa muy precaria, a la cual ahora adosaron ladrillos, pero con signos visibles de carencias: un baño sin terminar, fuera del inmueble; no tenían ventilador, ni otros artefactos necesarios.

Sin embargo, no era por falta de recursos. Al parecer, él no contribuía y cargaba en ella tamaña e impuesta obligación. Así, Romilda hacía changas y ahora trabajaba en un merendero. Su hijo adolescente no convivía con su madre, sino con su abuela y también se ganaba la vida en una panadería.

Aún con sofocones económicos, los Corbalán le "apechugaban" a esa vida cuesta arriba. Distante, huraño, carente de roce, "Cacho" transcurría su cotidianeidad con su malhumor que lo impermeabilizaba de cualquier queja emergente.

Odiaba a los femicidas que veía por televisión y era uno de ellos





"Cuando veía televisión a hombres que masacraban a su familia, "Cacho" bramaba de ira: "A esos hijos de p... hay que matarlos", y ahora él se transformó en el monstruo que decía odiar.

Casi toda la familia prefería mantenerse distante de Romilda, para ahorrarle problemas. En cada presencia masculina, él advertía "machos". "Mi hermana lo quería, pero no entiendo qué tipo de amor sentía, encerrada en su casa, con hambre y un marido que le prohibía todo. El demente quería que su hijo llevase el cabello largo como él", confió un integrante de la familia.

Fumaba hasta cuatro paquetes de cigarrillos diarios. Para lo único que solía descender de su cuasi santuario de autosuficiencia y tiranía era para pedir un "pucho" a su suegra, en el Bº Nuevo. Luego, emprendía la vuelta a su casa, sin verbalizar emoción alguna, ya que el sonido de su silencio era el único lenguaje que aturdía a su familia.