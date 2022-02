Concluyeron las autopsias de las víctimas de la masacre de Weisburd y despiden sus restos

25/02/2022 - 03:13 Policiales

Los restos de Romilda Yanesa "Bebo" Corbalán y sus dos hijos, todos ellos asesinados por Ramón Alberto "Cacho" Sanabria, arribaban anoche a Weisburd para recibir el último adiós de sus familiares y amigos, aún en shock después de lo ocurrido el fatídico miércoles.

Durante la tarde de ayer jueves, los restos de la mujer de 36 años y de los niños de 7 y 4 fueron sometidos al examen de los médicos forenses, solicitados por las fiscales a cargo de la investigación.

Terminada la pericia, los restos eran trasladados al cierre de esta edición hacia la localidad del departamento Moreno, a la vera de la ruta 116, distante 40 kilómetros de Quimilí.

El de ayer no fue un amanecer más para la comunidad de Weisburd, que aún no salía del estupor que significó el femicidio de "Bebo" a manos de su pareja y del crimen de sus dos hijos, cometidos por "Cacho", quien luego se terminaría suicidando de un disparo en la cabeza.

El silencio se apoderó de las calles y no había un solo poblador que no se mostrara conmovido por lo ocurrido, que no se lamentara por injusta muerte de esos niños y su mamá, que no se preguntara qué pudo haber ocurrido para un acto tan irracional.

Pareciera no existir respuesta.

En paralelo, la Justicia debe resolver qué suerte correrán los restos del femicida, oriundo de Buenos Aires y que desde hacía 7 años se había radicado en la localidad, en compañía de "Bebo", a quien había conocido en su provincia natal.

Serían los padres de "Cacho", los que tendrían que hacerse cargo de él, pese a que éste no habría tenido buena relación con ellos, los que completarían los trámites tendientes a resolver su destino.

Último adiós

Anoche se disponía la familia de Corbalán a velar los restos de la mujer y sus hijos, en lo que se preveía una madrugada de luto, con decenas de personas acercándose a la vivienda del barrio El Fortín.

La madre de Romilda no encontraba consuelo y nadie de la familia hallaba explicación alguna al horror que se vivió en la jornada del miércoles y que sin duda marcará para siempre sus vidas.

Las fiscales del caso, Dras. Silvina Paz y Carla León, solicitaron a la policía que recabe la mayor información posible a través de testimonios y entrevistas, por lo que los uniformados dialogaron con vecinos y familiares, y continuarán con esa tarea, a la espera de que se remitan los informes de Criminalística sobre las pericias en la escena y los resultados de las autopsias de los forenses.

Se extingue la acción penal, pero restan algunas pericias

Le decisión de “Cacho” Sanabria (41) de “volarse” la cabeza de un disparo de escopeta apenas unas horas después de cometido los horrendos crímenes, provocó que en materia judicial se “extinguiera la acción penal”, ya que el asesino ya está muerto.

No obstante, la Fiscalía además de solicitar las autopsias y testimonios para entender lo sucedido, dispuso el secuestro de la escopeta utilizada por el acusado, pericias genéticas y al celular de la víctima, para cerrar el rompecabezas que significa el estremecedor caso.