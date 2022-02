Se cruzó en la calle con su ex y con su nuevo novio, les apuntó con una escopeta y los amenazó

27/02/2022 - 03:03 Policiales

La Justicia de La Banda investiga un violento incidente con arma de fuego que se registró mientras ambos protagonistas circulaban en sus vehículos por inmediaciones del barrio Río Dulce de La Banda, a plena luz del día.

La causa, que está a cargo del Dr. Hugo Herrera —fiscal de turno— comenzó cuando un comerciante (52) residente en el Bº Centro de La Banda se presentó en la Comisaría 15 y denunció al ex de su novia, un sujeto de apellido Damato.

Según contó la víctima, el hecho se registró cerca de las 18.30, en la intersección de calle Italia y Primer Pasaje del Bº Río Dulce cuando él se desplazaba en su automóvil acompañado por su novia, residente en la zona.

El comerciante expresó ante los uniformados que en ese momento se detuvo al lado de su vehículo una camioneta Volkwagen Amarok —la cual era guiada por Damato— quien al verlos bajó el vidrio del lado del conductor y les apuntó con una escopeta doble caño.

"Si ella no es mía entonces no es de nadie, te voy a c.... matando a vos y a ella, hijo de p…" habría vociferado el acusado, residente en el Bº Río Dulce, para luego darse a la fuga. En ese momento la víctima se asustó, pero luego salió tras sus pasos.

El damnificado manifestó que persiguió al acusado por varias cuadras hasta llegar a inmediaciones de avenida Belgrano y avenida de Los Molinos, donde lo perdió de vista.

Por fortuna el episodio no pasó a mayores, indicaron fuentes policiales consultadas.

Ante el relato de la víctima, los uniformados se comunicaron con el fiscal de turno —Dr. Hugo Herrera— quien ordenó que se entrevistara a la joven que acompañaba al comerciante y se realicen averiguaciones para dar con el paradero del acusado.

El representante del Ministerio Público, además, solicitó que una vez cumplidas las medidas la causa sea elevada a la Unidad Fiscal para continuar con las averiguaciones.