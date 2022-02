Avalancha humana dejó seis heridos en un baile de carnaval

28/02/2022 - 08:41 Policiales

Al menos seis personas sufrieron heridas anoche, luego de que las personas que esperaban por entrar a un baile de carnaval, derriben las vallas y se produzca una avalancha humana.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió poco antes de la medianoche en un predio que organizaba un gran evento con cinco shows en vivo y para el cual se habían agotado las entradas.

"Todo surgió al comienzo, tuvimos que abrir las puertas y dejar que la gente entre porque si no esto iba a ser un caos. Nosotros cortamos la venta de entradas, y la gente quería entrar y no entendía que ya no había más entradas. Comenzaron a romper los portones, le pasaron por arriba a la gente tirada en el piso", comentó a Radio Panorama, Darío Cura, uno de los organizadores.

Asimismo, señaló que el predio cuenta con capacidad para unas 15.000 personas y que al momento del incidente había unas 8.000 ya dentro, disfrutando de la fiesta. "Ingresaron más de 4 mil personas en avalancha. Llegaron como avispas. Fue de terror", dijo.

Finalmente, dijo que cree que la organización del evento no fue la que falló, sino que la gente provocó el caos, doblegando a los controladores.