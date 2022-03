Insólito: una heladería dejó de vender el sabor ''Crema Rusa''

01/03/2022 - 06:31 País

Un insólito cartel sorprendió en las últimas horas a los clientes de una tradicional heladería de la ciudad de Córdoba. "Se encuentra suspendida momentáneamente la venta del sabor Crema Rusa", se puede leer en letra manuscrita sobre la ventana del mostrador del local. Y la razón no es otra que la invasión que ordenó el presidente Vladimir Putin sobre Ucrania, en la que ya murieron más de 300 civiles.





Esta drástica decisión fue tomada por el dueño de esa franquicia que pertenece a la firma Caseratto y está ubicada en el barrio Cerro de las Rosas, en la zona noroeste de la capital provincial.





"Dueño de una heladería del Cerro de las Rosas decidió suspender la venta del sabor Crema Rusa", informó este lunes el periodista local Fernando Barrionuevo a través de Twitter y su publicación no tardó en viralizarse: en pocas horas, superó los 1.800 retuits y los 1.500 likes, disparando cientos de comentarios de todo tipo.





"La decisión primero que nada es netamente personal, la marca no tiene nada que ver", aclaró el dueño del local, José Lutri, en diálogo con la radio cordobesa Cadena 3. "Nosotros hemos franquiciado la marca. Esta es una decisión mía. Soy un humano más que habita en este mundo y me parece una injusticia que unos pocos decidan sobre la vida del resto", explicó.





Lutri aseguró, además, que no pertenece a ningún partido político ni asociación, que simplemente hizo este gesto para repudiar el ataque de las tropas rusas en territorio ucraniano. "Hay un repudio a nivel mundial de distintas asociaciones. No pertenezco a ninguna, no tengo ningún partido político. Es un granito de arena para aportar en repudio a lo que está haciendo Rusia en este momento", precisó el dueño de la heladería. Y dijo que le gustó la repercusión que se generó a partir de su decisión, con posiciones a favor y en contra de la decisión del comerciante.