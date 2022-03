Entró a casa de ex y amenazó con pegarle un tiro si no le decía quién era su novio

02/03/2022 - 02:08 Policiales

Un sujeto se atrincheró por varias horas en la casa de su ex pareja en la ciudad de La Banda y amenazó con pegarle un tiro en la cabeza si no le contaba si tenía novio y quién era. El cobarde individuo huyó cuando la joven activó el botón antipánico.

El violento episodio se registró durante la mañana del lunes, cuando ella se encontraba en su casa —ubicada sobre calles Suipacha y Mailín del barrio El Tuscal— junto a sus dos hijos y sorpresivamente se presentó el acusado, quien ya había estado preso por violencia de género.

Según consta en la denuncia realizada por la víctima (40), mantuvo una relación de más de 15 años con el acusado, la cual finalizó hace algunos meses a causa de los maltratos que recibía por parte de su ex pareja a quien ya había denunciado.

Sobre el violento episodio contó que su ex —un jornalero de 34 años— se presentó en su casa, ingresó por la fuerza y al encontrarla a ella en una de las habitaciones comenzó a gritarle, exigiéndole que le avisara si estaba en pareja con alguien y que de ser así le revelara su identidad.

Amenazas

Al ver que la mujer no le respondía sus preguntas, el violento empezó a dar cabezazos en la pared para autolesionarle. Mientras se golpeaba, el sujeto le decía a la madre de sus hijos que le pegaría un tiro en la cara si tenía novio.

"No me importa ir preso. En cualquier momento voy a salir", vociferaba el violento sujeto mientras trataba de amedrentar a su ex con su actitud, quien logró su cometido cuando la víctima (por temor a su integridad) trató de tranquilizarlo manifestándole que no tenía ninguna relación con nadie.

Luego le pidió que se retirara que ya le había respondido lo que quería saber, suplicándole que no la molestara más, que ella estaba sola con sus hijos. Lejos de acceder al pedido de la víctima, el salvaje se atrincheró en la casa hasta la noche, manifestando que no se iría.

Cerca de las 20.40, cansada de ser amenazada de muerte, la mujer accionó el botón antipánico y pidió ayuda. Al saber que la policía llegaría a la casa, el acusado se dio a la fuga.

Enterado de la situación, el Dr. Mariano Gómez —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar— ordenó que el acusado fuera aprehendido en la vía pública. Al cierre de la presente edición, la policía seguía tras sus pasos.

Mientras la víctima permanece con custodia policial.