"Fui a pedir explicaciones y la respuesta fue violenta"

06/03/2022 - 02:15 Policiales

"Desde hace un buen tiempo recibo ataques verbales en un medio de difusión. Hoy (por ayer) escuché a la mañana y me fui a la radio para que cesaran con esto. Llegué y estaban los concejales. Esperé que termine el programa y saludé a todos. Ingresé a pedir explicaciones y la respuesta fue violenta, al intentar sacarme a empujones", señaló Pecci.

"Reaccioné y le lancé un golpe. Él (por Conde) cayó al piso, cerámico y resbaloso. Ahí, me pegó con un pie de micrófono. Acabé con un dedo fracturado. Ya hice la denuncia. Dicen mentiras ahora. No soy empleado municipal, ni director de nada. Solo colaboro para reprogramar el contenido de la FM Clodomira 87.9 que no es municipal", enfatizó.