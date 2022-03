Citó a su expareja para “devolverle” sus bienes y le dio una brutal golpiza

06/03/2022 - 02:37 Policiales

Un violento sujeto citó a su ex pareja a su casa, con la excusa de que devolvería sus pertenencias, y cuando ella llegó a la vivienda en el barrio Rincón y tras amenazarla la atacó brutalmente a golpes de puño.

El grave episodio se registró cerca de las 21.40, cuando vecinos de la zona llamaron a los efectivos de la Comisaría 14 indicando que en la esquina de la Manzana 19 y Lote 2 había un sujeto golpeando a una joven que tenía un bebé en brazos.

La policía llegó al lugar y observó cuando la víctima (una adolescente de 19 años) era tomada del cabello por el sujeto que le daba golpes de puño en el rostro mientras ella tenía a su bebé entre sus brazos.

Inmediatamente los uniformados intervinieron para evitar que continuaran las agresiones, mientras que el violento comenzó a gritar: "Gatos, pu… a mi no me van a llevar, no me van a llevar…", para nuevamente acercarse a su ex pareja y golpearla.

Tras enfrentarse con los efectivos, el sujeto —identificado como Claudio Escobar, de 20 años— fue trasladado a la Comisaría 14, donde por orden de la Dra. María del Pilar Gallo, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, quedó aprehendido.

Mientras que la víctima fue trasladada a la Comisaría y luego al CIS Banda para que sea asistida por un médico, ya que presentaba golpes en la cara.

La víctima manifestó que el acusado cuando la vio en su casa, le exigió que le explicara por qué había iniciado una relación con otra persona.