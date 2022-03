Denuncian a un pastor por abusar de al menos cinco chicas

08/03/2022 - 22:39 Policiales

Un pastor evangélico fue denunciado por haber abusado de al menos a cinco mujeres. Según la misma, este hombre manoseó a jovencitas que estaban a su cargo.

"El pastor es N. B.; Él tenía un llamamiento importante en la iglesia y ha manoseado y abusado de muchas jovencitas de la misma iglesia, de las cuales muchas de ellas no se animan a hablar ni a hacer denuncia. Yo hice la denuncia y acá los Tribunales no hacen nada. Por el contrario, a él le pintaron la casa, le prendieron fuego un auto y nos ha denunciado directamente a nosotros y a mi familia y por ese motivo lo detuvieron a mi marido", detalló Gisela, tía de una de las víctimas.

"Él la manoseó. Él realizaba actividades con jovencitas porque su mujer tenía un llamamiento en el que trabajaba directamente con las chicas. Hacían actividades y en el medio de estas, él aprovechaba un momento y las manoseaba".

Su accionar no habría terminado con el abuso de sus fieles. "Él también tendría denuncias por violación, no solo por abuso. Nosotros no podemos llegar a insistir por la causa por la cual, incluso, recibimos amenazas directamente desde tribunales. Nos dijeron que nos quedásemos quietos, que no hiciéramos nada. Cuando fui a insistir para ver qué había pasado con la denuncia me dijeron que ya me iban a llamar, que no hiciera nada y que íbamos a salir perjudicados".

"No abusaba solamente de las jovencitas que iban a la iglesia, sino que también lo habría hecho con gente de su propia familia, sus sobrinas. No lo denunciaron porque lo querían dejar todo en el ámbito familiar. Como son muy conocidos porque el cuñado de él tiene un cargo más alto en la iglesia, lo querían dejar ahí", agregó la mujer.

Algo que causa indignación entre las familias es que no han visto que la justicia se movilice. "Él sigue libre como si nada. Ha ido a la salida del colegio de mi nena, todo", sentenció.