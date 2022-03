El dolor de la madre de la joven asesinada: “Voy a seguir de pie por mi nieta, exijo que lo atrapen y que pague por lo que hizo”

10/03/2022 - 08:23 Policiales

Todavía consternada por la tragedia, Liliana, madre de Mileidi Herrera habló con la prensa para pedir justicia por el femicidio de su hija. Aseguró que quedará a cargo de su nieta de tres años y pidió que se trabaje con celeridad para que el asesino sea capturado y juzgado.

"Mi hija descubrió que era así, violento. No sé quién le avisó, no quiso decirme, pero se enteró que Nicolás maltrataba a su ex. Desde ahí se alejó y empezó todo este calvario", reveló la mujer en Buen Día Santiago.

Liliana dijo que su hija no llegó a denunciar a su exnovio, porque apenas advirtió los malos tratos se separó. "Estuvieron juntos solo cinco meses. Ayer mi sobrino que vino desde Buenos Aires vio todo. Él la mató con un cuchillo. Espero que lo atrapen, que lo lleven a una cárcel, que pague por lo que hizo", relató entre lágrimas.

Mileidi Herrera tenía 24 años y una hija que ahora quedará a cargo de Liliana: "Dios me quitó a mi hija y ahora me voy a quedar con mi nieta. Por ella voy a seguir de pie para hacer justicia. No les puedo explicar el dolor que siento. No saben el dolor que ese asesino nos ha causado", añadió.

Según agregaron familiares de Mileidi, Nicolás Gómez la atacó anteriormente en plena calle y hasta la chocó con su moto en la vereda de su casa.