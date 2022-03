Liliana del Valle Ibáñez: “Que pague por asesinar a mi hija y que no lo traten como a un rey”

11/03/2022 - 01:03 Policiales

“Mi hija lo presentó como hace dos meses atrás. Parecía bueno y mire, tengo a mi hija asesinada. Solo quiero justicia. Que él (por “Nico”) pague por lo que le hizo a Mileidi. Que no lo tengan aquí (por Garza) sino que lo lleven a Santiago y no lo traten como a un rey”.

En comunicación telefónica, Liliana lloró, gritó, preguntó, relató e imploró. Huérfana de su hija, la mujer recordó: “Cuando lo trajo a casa, asomaba como un chico educado. En dos meses de relación, él quería convivir con mi hija, pero ella no”.

Profundizó: “Creo que lo alejó al descubrir que era violento, celoso y quería revisarle el celular. Ella no quería marido, solo un novio. Tenía sueños, pero con su hija”. Dos meses atrás, Mileidi fue a vivir con su hija en una casita cercana. “Él se puso como loco y la semana pasada fue peor. Hizo de todo. Primero, vino con su moto y quiso chocar a mi hija en la puerta de casa. Ella fue a la Comisaría 38 e hizo una exposición”, destacó Liliana. El día del cumpleaños de la víctima (7 de marzo), su ex pareja retornó a su vida y le regaló una torta. “Después, ella me contó que la apretó y quiso besarla a la fuerza”, continúa. “Para entonces, ella ya no aceptaba cerca su presencia”, complementó.

“Y este miércoles a la noche fue de terror. Llegó mi sobrino corriendo, gritando que “Nico” había desmayado a su prima. Fuimos todos, pero mi hija ya estaba muerta. Su hija quedará ahora a mi cargo. Por ella voy a seguir de pie para hacer justicia. No les puedo explicar el dolor que siento, menos el sufrimiento que ese asesino nos ha causado”, lamentó la mujer. “No voy a parar hasta que pague por lo que ha hecho, lo quiero en la cárcel”, sentenció.









Diario de una ciega fijación u obsesión que terminó en sangre

SEMANA SIN CONTROL: La madre de Mileidi exhortó a la de “Nico” a persuadirlo para que dejara en paz a su hija. “Si se acaba el amor, no hay por qué insistir”, dijo Liliana.

OBSESIÓN: En los últimos siete días, el joven empezó a trasladarse a la casa de Mileidi. Sin motivos sensatos aparentes, dejaba su ropa en el baño, quizá para marcar territorio, o convencido de que la joven lo aceptaría de nuevo.

ESTUPOR: Las incursiones de “Nico” bordearon la desesperación, o fijación. Un vecino confió ayer que hasta 15 veces entraba y salía de la vivienda, sin saludar a nadie. “Mientras no haga daño, ni robe nada, que vaya”, habría comentado Mileidi a su madre, ya resignada tras pedirle (en vano) una y otra vez que cesara y prosiguiera su vida con normalidad.

INOCULTABLE MIEDO: A mayor obsesión en “Nico”, más se habría profundizado el miedo en la joven. No lo verbalizaba, pero dejó de ir a dormir a su vivienda. Empezó a quedarse en la de su mamá y sus otras tres hermanas. Los tres varones viven con su padre.

“TE AMO”: Como no podía ingresar a la vivienda, “Nico” escribía en el piso cerca del baño. “Te amo”, era lo habitual. Sin embargo, Mileidi estaba segura que lo mejor era terminar y ocuparse solo de su pequeña hija.