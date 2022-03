Dictan prisión preventiva para el adolescente que abusó de su primo en una cancha de fútbol

13/03/2022 - 04:45 Policiales

A través de una audiencia, la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual solicitó que el adolescente —detenido cuando tenía 17 años— continúe privado de su libertad hasta tanto la investigación concluya y sea elevada a juicio oral.

La Dra. Ana Azar, fiscal de la causa, junto con la Dra. Natalia Juárez (instructora) manifestaron ante la jueza de Control y Garantías, que en el mes de enero del corriente año, el imputado cumplió la mayoría de edad. Éste se encuentra alojado en el Centro de Guarda de Menores en Conflictos con la Ley.

Según ventilaron en la audiencia, el imputado fue detenido dos días después del hecho, cuando personal de la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer ingresó a una casa ubicada en pasaje Andes y La Rioja.

Allí los efectivos lo redujeron mientras se encontraba descansando. Sin ofrecer resistencia, se entregó a los efectivos. La Fiscalía más tarde solicitó que se le aplique el régimen penal de la minoridad.

Según se desprende de la investigación, el caso salió a la luz el pasado 23 de septiembre cerca de las 15.40, cuando el pequeño salió de su casa y se dirigió a un predio deportivo en el Bº Agua y Energía, como lo hacía habitualmente para jugar con sus amigos.

Mientras se encontraba en ese sector, el pequeño fue sorprendido por su primo —el acusado es hijo del hermano del padre del menor— quien tras "separarlo" del grupo de sus amigos, lo llevó hasta un descampado y lo accedió.

Esta situación fue observada por una vecina de la zona, quien —ante la dramática escena— corrió hasta la casa del niño, en otro barrio de la zona, y rápidamente alertó a la mamá del menor sobre lo sucedido.

La mujer corrió desesperada hasta donde se encontraba su hijo y allí lo halló en medio de una crisis de llanto. Al preguntarle qué le había sucedido, el pequeño manifestó que su primo lo había abusado.

La madre del pequeño realizó la denuncia en la Comisaría 15 y en ese entonces la Dra. María Alicia Falcione —coordinadora de la mencionada Unidad—ordenó que el pequeño fuese trasladado al CIS Banda para ser examinado por el forense.

Más tarde se ordenó la detención del acusado. Las representantes del MPF solicitaron ante la jueza que el acusado continúe privado de su libertad y sea alojado en una comisaría para que pueda ser enjuiciado por el aberrante hecho.

La jueza —Dra. Roxana Menini— ordenó que el acusado sea alojado en una dependencia del policía, imputado por abuso sexual con acceso carnal.

Informe lapidario y una Cámara Gesell pendiente

Durante la audiencia, la Dra. Azar reveló que entre las múltiples evidencias que existen en la instrucción, hay un informe que es lapidario en contra del acusado, elaborado por el Centro de Guarda de Menores en Conflicto con la Ley. Indica que el seguimiento realizado al sujeto durante su encierro, el imputado mostró una conducta hostil y que en reiteradas oportunidades se le llamó la atención por realizar exhibiciones obscenas o masturbarse en público. Que le cuesta acatar las normas de convivencia, por lo que en varias oportunidades debió ser "reprendido" por las autoridades del lugar. No tiene empatía y bajo control de sus impulsos.

Por su parte la defensa del acusado solicitó la excarcelación manifestando que el menor no había sido entrevistado en Cámara Gesell. La fiscalía respondió que dicha medida se llevó a cabo, pero no logró ser concluida por la situación emocional del pequeño y por consejo de las psicólogas no debería ser revictimizado.