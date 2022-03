Pinto: un adolescente, “contra las cuerdas” por el aberrante asesinato de Marta Cejas

15/03/2022 - 00:07 Policiales

La Fiscalía de Añatuya acudiría en los próximos días a una audiencia de control de acusación, en cuya última estación un albañil adolescente será enviado a juicio, acusado de masacrar a golpes a una mujer que vivía sola, en su casa del Bº El Tigre, en Pinto (Aguirre).

Marta Cejas fue hallada sin vida en un charco de sangre la mañana del 24 de abril de 2020. Los forenses concluyeron que fue ejecutada entre las 21 del 23 y las 2 de la madrugada, del 24.

La jubilada (60) residía en calle Tucumán, a 245 kilómetros de Capital. Sus restos yacían en un montículo de escombros dentro de su casa. Tenía su cabeza ensangrentada, lesiones en todo el cuerpo, y creen que fue atacada con una maza.

"Homicidio criminis causa en concurso real con robo" y "femicidio", son los cargos enrostrados por la fiscal Florencia Garzón en contra de William Pedraza, quien tenía 18 años. De acuerdo con la causa, Cejas contrató a William, a su hermano y al padre para reemplazar el techo de su casa. En la cotidianidad, al menos William habría sido tentado por la ambición y mal pensó que la dueña de la vivienda tenía importantes recursos económicos.

En base a testigos, rápido cayeron presos William y un hermano. Sin embargo, el segundo fue literalmente despegado del proceso y solo quedó William. Un testigo habría visto al muchacho la madrugada del 24 de abril en la esquina de la casa de Marta Cejas. "Estaba con barbijo y lo acompañaba otro hombre", dijo el testigo. Aún sin verbalizarlo, la funcionaria no descarta que William no actuara en soledad.

No es todo. La policía le secuestró ropa con sangre y un laboratorio de Jujuy confirmó que pertenecen a la víctima, lo cual erosionó cualquier intento de excarcelación. Pese a que no declaró, William habría confiado a su entorno: "Sí estuve ese día en la casa. Bajamos (no lo hizo solo) por el techo. Pisé sin querer el cuerpo y después metí la maza dentro de un balde con agua".

Ya le fue dictada la prisión preventiva y ahora la fiscal Garzón destina todas sus energías, en pos de una audiencia de control de acusación. Después, la suerte final de William recaerá en un tribunal de la Capital.