Dos porteños peligrosos, a ''tiro'' de un juicio por asalto de $ 230.000 y U$S 2.030 en Bº Autonomía

15/03/2022 - 00:10 Policiales

En los albores ya del juicio oral, la Justicia santiagueña dictó ayer la prisión preventiva para un peligroso presidiario porteño, sindicado de asaltar en 2019, con un coterráneo, torturar y fracturar a una vecina del Bº Autonomía, despojarla de $ 230.000 y U$S 2.030 y caer ahora merced a intervenciones telefónicas.

La medida fue dictada por la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, en contra de Carlos Darío Flores, quien la noche del 9 de abril junto a Gabriel Alejandro Barraza habrían copado la casa de Teresa del Valle Capó.

Según las fiscales Cecilia Larred y ahora Belkis Alderete, los delincuentes la sujetaron del cuello y ahogaron a la víctima. En segundos, la golpearon de la cabeza contra el piso y la patearon hasta obligarla a ponerse de pie.





Noche de barbarie

"Dame toda la plata que tengas; sé que tu marido trabaja en una empresa; hablá porque te c… de un tiro; dame la plata, que ya lo han entregado a tu esposo", gritó Flores. A su vez, Barraza le apuntó en la cabeza con un arma de fuego. "Callate y no me mires a la cara, o te vamos a matar. ¿Te quieres morir? Callate y no me mires", insistió.

Apretándola del cuello, la empujaron a un dormitorio, la arrojaron al piso y acentuaron las patadas en todo el cuerpo. Retiraron cajones del placard, tiraron todo en el piso y vieron una caja de zapatos con $ 230.000 y U$S 2.030.

"Dejá de mirarnos; callate o te vamos a matar", bramaron de nuevo. Buscaron cordones de zapatillas, la ataron de manos y pies y le taparon la boca con un trapo.





Alocada fuga

Escaparon por la avenida 27 de Abril y a 20 metros de la casa, Barraza fue apresado por la policía. Flores logró huir, al menos hasta ahora. Solo pudieron recuperarse $ 21.000.

Después, Capó fue llevada hospital con quebraduras de tres costillas, lesiones en un ojo y un golpe en la cabeza con el arma de fuego.

Al mes siguiente, la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, dictó la prisión preventiva para Barraza por "robo calificado por el uso de arma en concurso real de delitos". El porteño también ya era portador de un prontuario importante: una condena por robo cumplida hasta el 9 de octubre del 2018 y otra del 2011, con seis meses, por evasión.