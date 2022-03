Habló la mamá de Milady: "Ella no dormía en su casa por miedo a él, y lo mismo me la mató"

18/03/2022 - 00:47 Policiales

La fiscal Andrea Juárez escuchará en Cámara Gesell a un chico de 13 años, que el miércoles 9 de marzo presenció el brutal asesinato de su prima Milady Herrera en Garza, Sarmiento, a manos de Andrés "Nico" Gómez, quien ayer arribó extraditado por una comisión policial desde Santa Fe y está alojado en el Centro Único de Detenidos.

La Cámara Gesell ha sido prevista para el lunes venidero, desde las 9 de la mañana, con la presencia de la fiscal, también expertos en psicología y los abogados Franklin Moyano, por la querella, y Mario Román Nassif, abogado defensor de "Nico" Gómez.

El rol del menor fue crucial. El miércoles 9, "Nico" habría emboscado a Milady en su casa de Calle Pública en el Bº San Jorge, Garza, Sarmiento. La joven madre recibió una letal puñalada en el corazón, en presencia del adolescente y de su pequeña hija de 2 años y 11 meses. Después, el menor corrió a alertar a su familia y "Nico" huyó hacia Santa Fe, hasta ser apresado el lunes pasado a la noche.

La fiscal viene tomando testimoniales múltiples a la familia de Milady. Declararon ya su papá, Julio Herrera, varios hermanos (son 6 en total) y su expareja (el padre de la niña de 2 años y 11 meses).

En la víspera, fue el turno de la madre de la víctima, Liliana Ibáñez. Sumamente dolorida, se habría descompensado mientras aguardaba declarar ante el equipo de instructoras de la fiscal. En un estado de conmoción y aún aturdida, Ibáñez debió ser socorrida por los policías e integrantes del cuerpo de psicólogos.

Relación tormentosa

Asistida por su abogado, Franklin Moyano, Liliana Ibáñez habría puntualizado que fue tormentosa la relación de su hija Milady con "Nico" Gómez . "Ella no dormía en su casa, por miedo a que le pasara algo. Antes, la había amenazado varios veces por celular y dos veces intentó chocarla con su moto", subrayó la mujer.

"Mami, no me deja hacer nada. Que no le gusta la ropa que me pongo; que quiere revisar mi celular; que quiere estar a mi lado a toda hora", habría recordado Liliana que solía confiarle su hija, en especial la última semana decisiva y trágica.

"Por favor, doctora, investigue a todas las personas que lo encubrieron y ayudaron a escapar hacia Santa Fe", fue la exhortación reiterada de Liliana, a la que complementó con un enfático ruego:

"Que pague lo que hizo. Me la mató a mi hija, ella lo único que le pidió fue que la dejase en paz", acotó la progenitora.

De madrugada

Mientras tanto, "Nico" llegó el miércoles a la madrugada, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Bien temprano fue alojado en el Centro Único de Detenidos. Con 20 años e imputado por femicidio, "Nico" ahora está en manos de la Justicia y su abogado, Nassif. El objetivo del letrado "es hacerlo declarar", confió días atrás, pero durante estas jornadas los ánimos oscilan entre el silencio absoluto, o el medir su verdad.

Distante de unos u otros, la fiscal anoche meditaba su estrategia. Habría una corriente que sugería indagar a "Nico" hoy mismo y otra, resuelta en aguardar hasta después del testimonio del adolescente, quien podría revelar aspectos desconocidos de la tragedia. Sea cual fuere el "norte" del proceso, la fiscal ya comenzó a nutrirse de pruebas clave y este lunes tendría las piezas cruciales para darle forma al rompecabezas. El golpe de gracia, tal vez, ahora yace en la memoria del adolescente que vio morir a Milady.

Dos chips y datos falsos para engañar a la policía

Ni bien Milady fue asesinada el miércoles 9, a las 20.30, a través de un celular comenzaron a enviarle a los policías datos cambiados sobre la hipotética probable ubicación de "Nico".

Así, después los policías establecieron que alguien plantaba pistas falsas deliberadamente. Lo que aún no pudo develarse es si ello tendría relación con los dos chips que utilizaba el femicida, dentro de su aparato.

Depuración

Ahora, los expertos de la policía trabajan ya con menos tensión, resueltos en clarificar si el engaño a los policías partió de "Nico", o del grupo de amigos en quienes depositó su desesperado objetivo de profuguez errante a perpetuidad.

En ese escenario, los abogados exhortaban ayer a la inmediata excarcelación de los dos familiares presos, alojados en el Centro Único de Detenidos, quienes cayeron el sábado a la siesta, sospechados de proveerle una motocicleta, ropa y dinero al femicida Nicolás Gómez.