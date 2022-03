“Si no te vas de la casa, te voy a matar”, amenazó

24/03/2022 - 23:55 Policiales

Veinticuatro horas después de una sobremesa escandalosa, la policía apresó ayer a un joven en el Bº La Católica, acusado de encerrar a su ex pareja, atacarla a patadas en el abdomen y amenazarla: "Si no te vas de la casa te voy a matar".

De acuerdo con la denuncia e investigación de la fiscal Norma Matach, el bochorno estalló anteayer en una vivienda del Bº La Católica, propiedad de los padres de un joven de apellido Lobos, 24, ex pareja de una joven de apellido Crnich, con residencia en el Bº Siglo XXI.

Según la denunciante, están separados hace meses atrás después de una relación de nueve años y, a la vez, son padres de una nena.

"Mis ex suegros me invitaron a almorzar con mi hija y asistí", habría manifestado Crnich ante los efectivos. Ya en la sobremesa, Lobos habría comenzado a insultarla, tratándola de lo peor y enviándole un ultimátum: "Si no te vas de la casa, te voy a matar".

Acto seguido, la arrastró a una de las habitaciones. Con sus padres gritándole que se detuviera, desde afuera, Lobos habría agredido a su ex a patadas y trompadas en el estómago y los brazos. Luego, la habría sujetado con fuerza del cuello hasta que la mujer se liberó, recogió a su hija y huyó de la vivienda.