Amplían denuncia a un cuarto sospechoso en "estafa piramidal" y aportan pruebas a la fiscal

28/03/2022 - 00:38 Policiales

Los abogados que impulsan un proceso por "estafa y asociación ilícita piramidal" denunciarían hoy a un cuarto presunto integrante de la banda, acusándolo de librar un cheque sin fondos por $ 500.000 y entregarlo a una de las cinco víctimas en concepto de pago.

Así trascendió en la causa motorizada por los abogados Luis Barraza y Carlos Ríos López. Por separado, los letrados representan a un médico, a su padre y a tres comerciantes que habrían sido víctimas de una "estafa piramidal" cercana a los $ 10.000.000.

Las cinco personas acusan a una mujer, a su novio y a un primo de ofrecerles inversiones tentadoras, cuyo pico superó el $ 1.000.000 con intereses de hasta el 100%. Las inversiones comenzaron en $ 100.000 con intereses emergentes de $ 50.000 cumplidos en tiempo y forma.

Cuando los inversionistas se relajaron y efectivizaron inyecciones económicas de seis ceros, los tres artífices del negocio literalmente desaparecieron sin pagarles capital e intereses.

Ahora, dos abogados formalizaron al menos tres denuncias e irán por la cuarta presentación en esta jornada, ante la fiscal de la causa, Belkis Alderete, trascendió anoche. Los tres denunciados hasta ahora son María Yudith Ávila, Javier Palomo y Javier Sández.

Hoy denunciarían a un cuarto integrante del grupo sospechado. En diciembre, éste se habría contactado con una de las víctimas, un médico del medio, y pagado intereses en el orden de los $ 500.000.

El individuo habría persuadido al médico: "Te doy un cheque y el resto lo cobras en efectivo, dentro de 30 días", deslizaron los investigadores. Mal pensó el galeno que el documento bancario reduciría la deuda en su inversión, ya que al presentarse ante una entidad crediticia y reclamar su pago, los empleados le habrían informado que carecía de fondos.

"Cheques voladores"

Es más, se supo que no fue el único documento sin fondos, ya que habría al menos otros 30 que tuvieron la misma respuesta al "rebotar" en su frustrado cobro. También trascendió que al romperse la confianza y credibilidad, el cuarto "eslabón" sugirió al médico que le devolviese el cheque y que él se encargaría de convertir la cifra en dinero en efectivo. El galeno no creyó nada y retuvo la orden bancaria.

Sin perder tiempo, los abogados proveerán ahora a la fiscal el cheque cuestionado, con nombre y apellido de su responsable, resueltos en profundizar la denuncia y que la funcionaria investigue una "asociación ilícita", de improbable excarcelación.

Los abogados manifestaron que las cuatro personas tenían sus roles bien definidos: la mujer convencía para que el particular ingrese en el teórico negocio; su primo obraba de gestor entre las partes; el novio de la mujer aportaba la veta financiera y el cuarto auxiliaba con cheques, es decir pagaba, e intentaba calmar a los inversionistas de poca paciencia, en especial al asumirse estafados y con sus inversiones en peligro.

Del sueño económico, a despertar en una pesadilla

Con el mismo ímpetu de la denuncia, la Justicia ahora daría impulso a la presentación. Es probable que la misma sea asignada a los expertos del Departamento Delitos Económicos.

Prima facie, se estima serían remitidos oficios a entidades crediticias y luego se materializarían secuestros, pericias y otras pruebas clave.

Las denuncias estarían sostenidas en pagarés, mensajes de whatsapp y otros documentos refrendados en tiempos en que ambas partes edificaban un futuro a puras inversiones. Éste fue cimentado con aportes básicos de $ 100.000 y pagos religiosos de intereses semanales. A todas las víctimas cerraba aportar $ 100.000 y en menos de 15 días recibir $ 150.000, es decir obtener $ 50.000 sin aparente riesgo alguno.

Ninguno percibió -o tuvo vértigo- de que a mayor inversión, más alto sería el precipicio y posibilidad de no reencontrarse con el capital. Para cuando descubrieron que el sueño se les hizo añicos, despertaron a una pesadilla económica.

Hicieron catarsis en las redes sociales y advirtieron que los presuntos estafados eran cinco. Ahora, nadie descarta que el número crezca en forma exponencial a la estafa global.

Los sujetos reinaban en las "cuevas financieras"

Las tres personas se movían en altas esferas y eran muy conocidas en las llamadas "cuevas financieras".

Ello se desprende de la presentación de uno de los comerciantes, quien habría desembolsado casi $ 2.000.000. "La mujer me fue presentada por amigos; no sospeché de nada fuera de lugar y he confiado en que mi inversión me sería reintegrada. Ahí tengo o tenía ahorros de toda mi familia", relató en su presentación.

Subrayó que a fines del 2021 asumió que todo fue un burdo engaño. "Nadie respondía mis llamados y creo que hasta me bloquearon en sus celulares", resumió.

Ahora, trasladó su desazón a la Fiscalía, optimista en arribar a buen puerto.