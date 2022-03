Reconocen que hubo préstamos personales, pero no explican el movimiento de los fondos

30/03/2022 - 00:28 Policiales

"Aquí lo que tenemos son préstamos personales que mis representados no pudieron pagar en tiempo y forma, pero de ninguna manera podemos hablar de cifras millonarias, de ensueño o astronómicas".

A contrapelo de las denuncias por presunta "estafa y asociación ilícita" en el orden de los $ 10.000.000, el abogado Luis Palavecino negó ayer que sus asistidos, Ávila, Palomo y Sández, hayan estafado a un médico, a su padre y a tres comerciantes, embaucándolos con falsos negocios y una "estafa piradimal".

En diálogo con EL LIBERAL, Palavecino manifestó: "Tenemos una causa basada en dimes y diretes y que se estafó de tal o cual forma. La realidad es que hubo préstamos personales que mis asistidos no pudieron pagar, o lo hicieron parcialmente. Los denunciantes reconocieron algunos cobros". Sugirió: "Hablar de un incumplimiento de contrato, más de no de una estafa, o ardid. No podemos hablar de negocios, ya que nadie identificó su naturaleza, o presentó documentación".

El letrado evitó ahondar, menos profundizar, sobre la naturaleza de los "préstamos" de sus clientes, léase "inversiones", según la percepción penal de los cinco denunciantes.

Sin embargo, no explica para qué se recibía dinero y se pagaban altos intereses. Es decir la naturaleza del negocio.

En ese contexto, Palavecino diferenció el préstamo de una estafa: "La maniobra dolosa se materializa cuando una de las partes promete dinero y no cumple. Por ejemplo, con intereses o porcentajes mayores a los vigentes en plaza. Aquí hay personas que quisieron, pero no pudieron devolver préstamos", explicó.

Ahondó Palavecino: "En la realidad, nadie verificó o acreditó que alguien haya captado inversores o nuevas víctimas. Tampoco se determinaron los montos de los que se hablan. No hay un solo documento en ese sentido".

Por el contrario, los denunciantes sostienen que Ávila, Palomo y Sández idearon negocios y ellos inyectaron el capital, con promesas de intereses oscilantes entre el 20% y hasta el 100%. Es más, los abogados Luis Barraza y Carlos Ríos López formalizaron al menos tres denuncias y ahora presentarán documentos, como cheques, pagarés y comunicaciones telefónicas.

Palavecino adelantó: "Mis representados tienen toda la voluntad de devolver los préstamos no pagados. Pero, no con cifras siderales como las que se están hablando, o subrayadas en las denuncias". Enfatizó: "Esperamos que se nos otorguen las eximiciones de prisión para aclarar todo este malentendido".