Un grupo de alumnos planeaba por WhatsApp secuestrar y violar a una compañera de colegio

01/04/2022 - 03:44 Policiales

Alumnos del Colegio Normal Sarmiento EES 87 en Resistencia, Chaco, fueron denunciados ante la Policía local tras coordinar por WhatsApp el abuso, asesinato y posterior descarte del cuerpo de una de sus compañeras. El caso salió a la luz luego de que los chats fueran divulgados por redes sociales.

Todo habría comenzado el pasado viernes, según relató la menor apuntada por el conjunto de alumnos. "Yo recién me enteré ayer (martes 29) de lo que estaba pasando", se sinceró L., y luego procedió a brindar detalles respecto de cómo dio con los acusados.

"Me habló un excompañero que había formado parte de ese grupo de WhatsApp por poco tiempo. Me contó todo lo que sabía. Al enterarme de las cosas que estaban escritas, fui a contarle a los directivos del colegio", contó en diálogo con el diario local Data Chaco.

No solo no le habrían dado solución frente al problema planteado sino que, además, la única acción disciplinaria que tomaría el Normal Sarmiento sería "la elaboración de un acta comentando lo sucedido". "Incluso, pusieron en tela de juicio las palabras de mi amigo, quien tuvo la valentía de contarme", aclaró la adolescente.

Finalmente, la institución se comunicó con los padres de L. y le dejaron en claro que, junto con las medidas planteadas, iban también a "dar una charla a los chicos de todo el curso sobre lo sucedido pero sin nombrar a los alumnos involucrados".

Los chats

La conversación entre el conjunto de estudiantes, que fue entregada como prueba al momento de realizarse la denuncia el martes, inicia ya una seguidilla de malas intenciones hacia L. "Cómo falta un par de falcones verdes", dice uno de los miembros en referencia a los secuestros realizados durante la última dictadura militar.

"Que se las lleve a las viejas y a L.", añade el mismo individuo. Luego de escribir una catarata de insultos dirigidos a su compañera, generando la risa de los integrantes del grupo, otro de ellos propone: "Vamos a violarla a L.". "La violamos entre los 6 y después la tiramos a una zanja", agrega uno más.

Mientras esperan que tanto la Justicia como las autoridades policiales actúen, los padres de la chica remarcaron que "no quiere volver al colegio y menos encontrárselos". "No sé por qué las autoridades y la directora se ponen a favor de los futuros violadores y asesinos y no de nosotros", lamentaron.