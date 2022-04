Un remisero que abusó de una nena de 8 años, cuando la llevaba a la escuela, seguirá tras las rejas

02/04/2022 - 22:15 Policiales

El juez de Control y Garantías de La Banda dictó la prórroga de la detención de un remisero acusado de abusar sexualmente de una niña de ocho años, a quien sometía mientras la llevaba a la escuela.

El Dr. José Luis Torrelio hizo lugar al pedido de la Dra. Ana Azar —representante del Ministerio Público Fiscal—y ordenó que el imputado, quien permaneció evadido de la Justicia por más de dos años, siga tras las rejas.

A través de una audiencia, la fiscal sostuvo que la investigación comenzó en el año 2020 cuando la pequeña le contó a su abuela que el imputado —quien era amigo de la familia y los ayudaba realizando reparto de la comida que vendían— la abusó en reiteradas oportunidades.

Según le manifestó la niña a su abuela, los ultrajes sucedían cuando el imputado se "ofrecía" a trasladarla a la escuela en su automóvil que utilizaba para realizar viajes.

Tras la denuncia, la fiscal solicitó varias medidas, entre ellas el examen físico de la menor que constató que tenía lesiones compatibles con abuso por lo que de inmediato se solicitó la detención del acusado quien al saberse descubierto huyó de La Banda.

A raíz de los operativos negativos, la Dra. Azar solicitó la captura nacional del imputado. Así fue como personal de la División Unidad Operativa Federal de la delegación Santiago del Estero de la Policía Federal logró ubicar al prófugo.

El imputado había solicitado un trámite para obtener el DNI brindado un domicilio en la ciudad de Beltrán, departamento Robles. Con datos específicos sobre su paradero, los uniformados lo interceptaron sobre la Ruta Nacional 34.





Oposición

La Dra. Azar manifestó en su alocución que existen evidencias en su contra que lo sindican como el autor de los vejámenes. Exhibiendo así todas las pruebas que hay recolectadas hasta el momento.

Por su parte, el abogado defensor solicitó el cambio de la calificativa legal y el arresto domiciliario ya que debía cuidar a su madre enferma.

La Fiscal se opuso a tal planteo manifestando que no están acreditados los supuestos problemas de salud de su madre y además en caso de que se le otorgue tal beneficio no podría ser de mayor ayuda ya que él no podría salir de la casa en caso de alguna urgencia.

Además sostuvo que existen los peligros procesales y que el acusado podría nuevamente evadir la Justicia como lo hizo por dos años. Finalmente el magistrado rechazó los pedidos de la defensa y ordenó la prórroga de la detención del remisero.