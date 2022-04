Piden el traslado del doble femicida de Los Juríes, Rino Garnica

07/04/2022 - 23:34 Policiales

Un abogado interpuso un recurso de hábeas corpus, para que la Justicia autorice el traslado de un doble homicida desde la Departamental 13, en Añatuya, hacia la Seccional Nº 48, en Los Juríes.





Así lo requirió Mirko Slamich, al solicitar el beneficio a favor de Rino Santos Garnica, quien el 16 de febrero dio muerte a Silvia Raquel y Silvana Natalia Rojas, su ex pareja y ex cuñada, respectivamente. El escenario resultó la casa de Silvana Natalia, en el Lote 40, distante 30 kilómetros de Los Juríes.





De la investigación fiscal se desprende que el 9 de febrero, Silvia Raquel se fue del hogar, al parecer porque ya no deseaba continuar la convivencia con Rino Santos.





En ausencia del sujeto, la mujer llevó sus cosas y buscó refugio en la casa de su hermana, a su vez esposa de Nicolás Garnica, hermano del doble homicida.





Sin que trascendieran los detalles finos posteriores, se sabe que el 16 de febrero Rino Santos fue a la casa de su ex cuñada. Con helado, entretuvo a los niños presentes, entre ellos sus hijos, y llamó a Silvia Raquel. En segundos, extrajo un cuchillo y atacó a su ex pareja y después a su ex cuñada. Perecieron antes de ser asistidas en el hospital.





Ya dictada la prisión preventiva, ahora la defensa instó a la Justicia de Añatuya acceder al cambio de alojamiento para Rino Santos Garnica, ya que -explicó- su familia vive en Los Juríes y atraviesa muchas dificultades para proveerle la alimentación.