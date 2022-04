Insultó al hijastro, tildó de derrochona a esposa y los amenazó con armas

10/04/2022 - 01:39 Policiales

Sin límites verbales o en sus acciones, un individuo aterró a toda su familia, al amenazarla con cuchillos y vociferar que su pareja, docente, derrochaba el dinero de la comida, su hijastro no contribuía a los gastos y su hija biológica no debió haber nacido.

En esos parámetros, el sujeto tuvo a mal traer antenoche a los suyos, en una casa de Nueva Francia, departamento Silípica y después los efectivos de la subcomisaría trabajaron para restablecer la paz y enviarlo a un necesario encierro. Según denuncia de la maestra, de 42 años, en casa de su madre convive la pareja más dos hijos: una nena fruto de su relación con el individuo y un varón, de otro vínculo anterior.

Poseen un comercio en común. Cerca de las 21.30, él arribó de ciudad capital con compras.

Llegó ofuscado y le pidió que le sumara el monto de los gastos de la compra. Al instante, habría comenzado a insultar al hijo varón de la docente y vociferar que nunca ayuda en el comercio. En ese instante, apareció la madre de la maestra y el sujeto le habría gritado que hubiera sido mejor que su hija (biológica) no hubiese nacido, generando lógica indignación colectiva. Después, lanzó su celular contra el piso. No conforme, habría recogido cuchillos tipo carnicero y advertido que estaba dispuesto a matarlos a todos, si él era llevado preso. Tanto gritó que los policías se presentaron en la vivienda y evitaron quizá secuelas no tan imprevisibles. En el corolario del escándalo, la docente se trasladó a la subcomisaría. Aterrada pidió que los funcionarios frenen a su esposo. Al ahondar, habría afirmado que en octubre del 2021 ya supo denunciarlo por otros escándalos del mismo tenor, pero que había prometido sosegarse y controlar sus impulsos. Enfatizó la víctima que al arribar los policías, aún fuera de sí, su marido ocultó los cuchillos y ahora desconoce qué sucederá el día en que recupere la libertad.