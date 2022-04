Aseguran que fue rescindida la venta de un campo sojero por falta de pago

13/04/2022 - 23:17 Policiales

Un grupo empresarial cordobés y una ganadera santafesina aseguraron que nadie incurrió en una doble venta de un campo con 1.000 hectáreas ubicadas en Pinto, Aguirre, "sino que el contrato anterior cesó por falta de pagos, en una cifra exacta de U$S 960.000".

Sus voceros fueron los abogados Víctor Nazar y Francisco Palau, en representación de la firma Por Cad Agro S.A.S, "flamante propietaria del campo", señalaron, y a la vendedora, Nélida Isidora González de Abulrich con residencia en Tostado, Santa Fe.

El estudio jurídico García manifestó ayer que interpuso una denuncia por "estafa, desbaratamiento de derechos acordados y usurpación". Sostiene que su cliente César Eduardo Zerda arrendaba el campo desde el 2016; en 2017 lo habría comprado por U$S 1.200.000 y abonó U$S 300.000. Los otros U$S 900.000 no habrían sido abonados porque aún no estaba lista la escritura y ahora apareció otro dueño.





"Nada es cierto"

"El 13 de junio del 2016 se presentaron en el domicilio de nuestro representada Nelson Vicente García, César Eduardo Zerda y Lucas Raúl Fiori, acompañados por un escribano y a los fines de alquilar -arrendar el inmueble", relataron Nazar y Palau. Se suscribió el documento por tres años a partir de su firma. "Las partes acordaron un canon fijo y anual de $350.000 y conforme al tipo de cambio de ese momento equivalía a U$S 30.000", subrayaron.

Los visitantes se habrían comprometido a efectivizar $200.000 "con el vencimiento del primer canon, en agosto del 2017". Ahondaron: "...En la cláusula 11 del contrato se estableció a favor de Zerda una opción gratuita de compra que podía ser ejercida hasta el 30 de agosto del 2017", precisaron. Transcurrió el tiempo "y el 29 de agosto del 2017 arribaron a Santa Fe e informaron a nuestra cliente que harían uso de la opción de compra. Así, fue acordada la venta en U$S 1.200.000 a pagarse en 4 cuotas: la primera, por U$S 100.000 a ser abonada hasta el 30 de junio del 2017, hecho que jamás aconteció".

Acotaron que también fueron refrendados dos pagarés por U$S 15.000 cada uno. "Llevan como fecha de suscripción la misma de su venta, firmados por Zerda y Fiori. Tampoco lo pagaron", destacaron. "Desde junio del 2016 a diciembre del 2021 la otra parte lucró con el campo y la explotación les generó en utilidad quizás $ 150.000.000, sin que nuestra asistida haya sido beneficiada siquiera con una compensación", resaltaron.

"Los hoy denunciantes quedaron debiéndole a nuestra cliente U$S 960.000. Con el consentimiento de sus hijas el 29 de mayo del 2020, mediante carta documento, rescindió el contrato firmado con Zerda", sintetizaron.









“El 23 de diciembre del 2020 tomó posesión el flamante dueño” y ante una escribana

El 23 de diciembre del 2020, tras rescindirse el boleto de compra venta firmado con Zerda, las 1.000 hectáreas habrían sido vendidas a la firma Por Cad Agro S.A.S. Según los abogados, acto seguido “fue puesta la flamante compradora en posesión del fundo, conforme surge de la escritura pública N° 65, de fecha 23 de diciembre del 2020, mediante un acta de toma de posesión realizada por la notaria Graciela Coronel de Leguizamón, titular del Registro N° 19, de la ciudad de Pinto”. Nazar y Palau agregaron que ahora, en los tribunales añatuyenses fue interpuesta una denuncia penal, pese a que el pretendido conflicto sería netamente civil. La otra parte instó a una investigación y hasta habría solicitado imputaciones.





Medida cautelar amenaza paralizar cosecha y una producción tentativa de U$S 500.000

Prima facie, los nuevos propietarios de las 1.000 hectáreas enfrentan un nuevo escenario adverso. Los denunciantes plantearon una medida cautelar y con ello paralizaron toda actividad en el campo. Éste se encuentra sembrado íntegramente con soja y restan pocas semanas para “ l evantarse” la cosecha. Anualmente, habría dos siembras fuertes: una entre enero y mayo; la restante, de septiembre a diciembre. Los abogados de ambas partes batallarán fuerte en Añatuya, ya que en un escenario tentativo emergería una cosecha mínima de 2.000 kilos por hectárea. Globalmente, puede aventurarse una producción cercana a U$S 500.000, estimación que le quita el sueño a todos los actores.