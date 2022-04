“No puede ser que hasta el momento no haya nadie detenido si ya se sabe quiénes son”

18/04/2022 - 00:57 Policiales

Pese a las buenas noticias sobre la salud de su hijo, quien ya respira por sus propios medios, Vicente Olivares, padre en Enzo, se mostró ofuscado porque los agresores aún continúan en libertad.

“Nadie nos dijo cómo está el proceso judicial, pero sabemos que los dos conductores están identificados, pero no los han detenido aún. No puede ser que no haya nadie detenido aún si ya saben quiénes son”, expresó diciendo Vicente. Según contó el padre del mecánico, los investigadores tendrían información sobre los lugares que los supuestos atacantes “se mueven”, pero hasta el momento no fueron aprehendidos.

“Los allanamientos hicieron a los cinco días del hecho, cuando ellos estuvieron en el hospital y conversaron con miembros de mi familia y le dijeron que ya los tenían marcados”, expresó indignado. Sobre la salud de su hijo manifestó:

“De la gravedad en la que ingresó y cómo está evolucionado, hasta los propios médicos se sorprenden. Ya le sacaron el respirador, el suero y uno de los drenajes que tenía. Se está recuperando milagrosamente bien”. Consultado si Enzo hizo mención de algo de lo sucedido en el boliche, donde se presume mantuvo un altercado, Vicente expresó: “No queremos preguntarle nada de lo sucedido porque los médicos nos pidieron que no lo pongamos nervioso”.