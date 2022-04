“Fui a su casa para tener relaciones”, declaró el sujeto en el juicio oral

18/04/2022 - 23:41 Policiales

El 29 de octubre del 2019, Jefferson Parra Giraldo rompió el silencio y dio su versión ante el tribunal que lo juzgaba. "Fumé marihuana y tomé Viagra (4 unidades, trascendió)", reveló, al referirse al trágico 28 de abril del 2017.

Desandó su historia con la joven madre, de 20 años, y manifestó que a poco de conocerse "intercambiamos números de celular y ella empezó a enviarme sms noches antes del 28".

Al puntualizar lo sucedido esa mañana, señaló: "Fui a su casa para tener relaciones. No sé qué me pasó. Me dolía la cabeza y sentía sed. No sé si fue la marihuana que fumé, o el Viagra", relató.

"Llegué ese 28. Esperamos un rato a que se fuera una camioneta que estaba fuera de la casa. Después, entré a la pieza y empezamos a besarnos", ahondó. "Insistía yo porque quería tener relaciones, pero ella me pedía que la besara. Después ya no recuerdo más nada lo que pasó", resaltó.

Después del horror, escapó de la casa y en los caminos de tierra y rumbo a Sumampa fue desprendiéndose de elementos incriminatorios. "Al día siguiente desperté. Me golpearon la puerta en casa. Era la policía que me llevó a la Comisaría de Ojo de Agua", explicó.

Fue preso y recuperó la libertad en mayo. Al mes siguiente, de nuevo fue apresado, pero ya con más pruebas científicas. Una mochila y un par de zapatillas con sangre lo derrumbaron por completo, más aún a su defensa.

Los expertos en genética determinaron que la sangre correspondía a la víctima. Sobre esa prueba, la Fiscalía edificó un proceso que decantó en condena.