“Si me denuncias, al primero que mate serás vos”, amenazó a su abuelo

19/04/2022 - 01:44 Policiales

Un joven fue detenido en Ojo de Agua, acusado de agredir a trompadas a su abuelo, durante un escándalo precedido por la alimentación a las gallinas y un incidente en que advirtió al anciano: “Si me denuncias, al primero que mate serás vos...”

Según la investigación policial y la fiscal Norma Matach, el acusado se llama Franco y tiene 23 años. Su abuelo, 74, y residen en el paraje El Durazno, Ojo de Agua. Al igual que su hermana, el joven fue abandonado por sus padres y sus abuelos los criaron desde niños, pero desde el año pasado que Franco convirtió la gratitud en ira, amenazas y una constante provocación incitándolo a pelearse a trompadas.

Dolido y con hematomas en los ojos, el septuagenario declaró que días atrás Franco le sustrajo 200 metros de alambre y amenazó con prenderle fuego a las varillas.

“Cuando viajo a Ojo de Agua me ordena que le compre cosas, o me amenaza que me va a pegar”, declaró la víctima.

“Si no le traigo cigarrillos se pone peor”, ahondó. Ahora, Franco habría atacado a su abuelo porque le dio de comer a las gallinas. A su entender, el anciano derramó mucho maíz y de nuevo le dejó en claro que lo iba a matar. No fueron solo palabras. Lo habría agredido a trompadas y poco y nada pareció importarle que le gritaran su hermana y un tío, aterrados al contemplar al septuagenario tirado en la tierra. Cansada, la víctima se fue a la policía y estampó su firma al denunciar a Franco. Horas después, una comisión policial arribó a la casa, informó a Franco el proceso y que quedaba preso, por solicitud de la fiscal de turno, Norma Matach.

La funcionaria lo habría imputado por “lesiones y amenazas”. A la vez, Matach habría requerido a los policías tomar testimonios a todo el grupo familiar, un riguroso informe socioambiental y apura el trámite para indagar a Franco. Sea cual fuere la forma, en esencia el joven intuye que el día de su excarcelación debe buscar otra casa porque su paso por la de sus abuelos ya fue.