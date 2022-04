¿Será envidia? Se cansó de que sus vecinos hicieran asados y tomó una decisión tajante

20/04/2022 - 12:07 Policiales

Una situación por de más insólita fue dada a conocer en las últimas horas: una mujer se cansó de que sus vecinos hicieran asados y tomó una decisión tajante. Debido a esta situación por de más anómala, el hecho no tardó en expandirse en la red como reguero de pólvora.

Se trata de la determinación que tomó una mujer de la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba, quien cansada de que sus vecinos hicieran asados todos los días, decidió tomar cartas sobre el asunto y denunciarlos.

Según consta en el medio Cadena 3, la insólita presentación fue realizada ante la Defensoría del Pueblo de Villa María y se basa fundamentalmente en el alto precio de la carne y por la molestia que le genera el humo que ingresa a su hogar del barrio Lamadrid.

Declaraciones

La denuncia contra los sujetos "es formal y ya hay citación a los vecinos para que concurran a ver si se encuentra una solución", confirmó Alicia Pesserutti, la titular de la Defensoría de Villa María.

"Vamos a tener que llamar al vecino. Una de las soluciones sería que la inviten de vez en cuando. He hablado con los vecinos, y van a venir. Me dijeron que sí, que van a venir, pero le decía a las chicas, qué propuesta. No hay mucho para hacer, que ella se lleve un pedacito de falda, y que coma", sostuvo la defensora.

Pesserutti señaló que la vecina es "muy tenaz" en su presentación y en impulsarla, mientras desestimó que el humo del asado perjudique su ropa colgada. "A esa hora no tiene la ropa en la soga, le molesta que coman asado", agregó en declaraciones a al medio Cadena 3.