Tres años de prisión efectiva por amenazar a su expareja e invocar a San La Muerte

24/04/2022 - 00:32 Policiales

La jueza de Género, Norma Moran, condenó a tres años de prisión efectiva a un vecino del Bº Sarmiento, quien acumulaba tres legajos por diversos incidentes en perjuicio de su expareja y se jactaba de amenazarla y jurarle que la eliminaría “por San La Muerte”.

En juicio abreviado, la magistrada selló la suerte inmediata de Leonardo Herrera Agüero, con residencia en calle Granadero Saavedra al 1200 del Bº Sarmiento. La víctima resultó Yamila Malena Coronel, del Bº Villa del Carmen.

Según relato de la fiscal Silvina Paz, el sujeto enfrentaba cargos por “lesiones leves calificadas por relación de pareja y mediando contexto de violencia de género”; también, “tenencia ilegítima de arma de fuego en perjuicio de la seguridad pública”.





Cena y escándalo

El 2 de noviembre del 2019, la joven cenaba con un grupo de amigos en un local comercial. Arribó Herrera Agüero y la llamó desde la vereda. Como ella se negó, el individuo le asestó una trompada en el rostro.

El 6 de mayo del 2021, la interceptó en la calle y obligó a subir al auto en que se conducía, “o tu hija va a quedar huérfana”, le dijo. La mantuvo cautiva en una casa de calles Inti Huasi y Granadero Saavedra, del Bº Sarmiento.

El 26 de julio del 2021, el agresor se trasladó a la casa de la víctima. Como la joven no salió a la vereda, el sujeto le arrojó numerosos piedras contra la puerta y las ventanas. Siempre según la investigación, luego el sujeto destinó sus energías a atosigar a Yamila con mensajes de whatsapp amenazantes y denigrantes.





Insultos y violentas advertencias

“Sé que andas con un peluquero. Te aviso que los voy a c... matando a todos tu familiares, desde el más grande al más chico”.

Ahondó: “Ahora ya eres mi enemiga. Te voy a matar, te lo juro por San La Muerte. No te descuides porque ni tus m... te van a salvar. A todos los buscare con mi 9...”, advirtió. “Una de estas noches te esperaré en alguna esquina y te voy a pegar un tiro en la panza. No me va a importar ir en cana, pero el sufrimiento y la marca que tendrás no te las sacará nadie. Cuando te mate habrá pedidos de justicia por Malena Coronel; hasta van a cortar la Libertad”, ironizó.

Finalmente, defensa y Fiscalía convinieron una condena, de cumplimiento efectivo, que la jueza homologó antes del mediodía. Por otra parte, la denunciante solicitaría ahora a la Justicia protección, ya que no faltaría mucho tiempo para que Leonardo Herrera Agüero sea excarcelado, se supo, dado al tiempo transcurrido privado de la libertad.