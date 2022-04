La confesión del femicida de Maira al entregarse a la policía

26/04/2022 - 07:15 Policiales

Con el cuerpo "semicarbonizado" y con profundas lesiones en su cuerpo, Pablo Adrián Centeno (39), oriundo de Tucumán, se presentó a las 5.50 en la Comisaría 14. Dejó su moto estacionada en la vereda e ingresó a la oficina de guardia.

Con la voz agitada (suponen por las heridas que tenía) pero sin ningún tipo de remordimiento, entró y dijo: "Maté a mi ex, la estrangulé porque no me dejaba ver a mi hija". Inmediatamente los efectivos montaron un operativo.

Rápidamente solicitaron ayuda de sus pares de la Comisaría 15, quienes arribaron a la dirección que el asesino confeso manifestaba. Allí encontraron la peor escena. La mujer se encontraba muerta mientras que su hija menor dormía a su lado sin saber (afortunadamente) nada de la tragedia. Más tarde el asesino fue trasladado al Centro de Salud Banda donde se encuentra internado en terapia Intensiva, con respirador artificial.

Según se supo tiene lesiones de 1º y 2º grados y lesiones en las vías respiratorias por lo que le hicieron una traqueotomía. Se encuentra con custodia policial.

''La mató afuera de la casa y la arrastró hasta la cama''

Celeste Ábalos, una vecina de Maira, brindó un estremecedor testimonio a Noticiero 7, mientras la policía trabajaba en el interior de la vivienda donde la víctima fue ultimada por Centeno.

"Aparentemente la ha matado afuera y a las chiquitas les había dado el celular, tenían dos nenitas, una no era de él, ya parece que venían de reiteradas peleas ellos", sostuvo. Y continuó: "La había hecho acostar a ella y a las nenitas a la par de la madre que ya estaba fallecida y les dijo que iba a comprar pan". Según la vecina, las "nenitas se dan cuenta de que la madre estaba muerta cuando viene la policía con él", más tarde dijo: "La habrá llevado alzando y la puso en la cama, los vecinos comentaban eso".

Explicó que el femicida la "celaba porque ella era mucho menor que él, ellos convivían aquí", contó Ábalos. Respecto de si la mujer estaba lastimada, expresó: "Una testigo dijo que no había sangre, pero aparentemente la hincó en la zona del cuello con el cuchillo". Entre lágrimas, dijo que "lamenta estas cosas" y que "sería bueno frenar con los femicidios, más por las criaturas que ahora quedaron solas".