Este es el parte médico de los accidentados en Ruta 6 - Sachayoj

En horas de la tarde de este martes 26 de abril, un violento accidente de tránsito conmocionó a la provincia entera. El mismo había tenido lugar sobre Ruta provincial 6, zona cercana a Sachayoj.

Según se supo, en una de las camionetas protagonistas del choque frontal viajaban cinco ocupantes. En el otro rodado, solo uno. De los seis viajeros en total fallecieron dos y los restantes fueron trasladados a centros de salud.

La médica de guardia que atendió a los heridos indicó que ingresaron al hospital local de Sachayoj Candela Ledesma, de 18 años. Ingresó con politraumatismo encefalocraneano, consciente pero con hematoma en región temporal derecho, herida cortante en párpado inferior izquierdo y hematoma bipalpebral izquierdo, herida cortante en párpado inferior derecho, escoriación y dolor en hombro izquierdo, dolor costal izquierdo, dolor y hematoma en pierna izquierda. Fue derivada al Hospital zonal de Quimilí.

También ingresó una beba de 1 año y dos meses, hija de Candela Ledesma. La menor sufrió politraumatusmo encefalocraneano. También fue derivada a Quimilí.

También sufrió heridas otra menor de 3 años de edad, cuyo diagnóstico fue politraumatismo encefalocraneano y tuvo que ser derivada al centro de salud de Quimilí junto a su hermanita y su mamá, Candela.

Por último, también se registró el ingreso de Luis Guillermo González, de 42 años, quien había sufrido politraumatismo encefalocraneano y presentaba dificultad respiratoria; también herida cortante en antebrazo izquierdo.

Víctimas fatales

En cuanto a las víctimas fatales, fueron identificadas como Francisco Solano Silva y Milagros Magalí Tévez. Ambos fallecieron estando atrapados en la camioneta que quedó destrozada tras el choque.

Cumplo en llevar a su conocimiento que en horas 18:50 se hizo presente en ruta prov. N°6 en la U.M N° 848 conducida por el Agte Mancilla Rodrigo a cargo del Comisario Gomez Mafei (Jefe de la Div. De Policia Científica de la D.S.C N° 11 Alberdi-Copo) acompañado del Cabo Herrera de la Comisara N°43 de pampa de los Guanacos y el Agente Paz Ricardo, a realizar los trabajos de rigor en el lugar del hecho, posterior a ello personal de la guardia de prevencion de la Sub-comisaria de sachayoj procedio a cargo del cabo Cespedes Joselo en compañía del agente Hernández Facundo, se constituyeron en el hospital local de la localidad de Sachayoj y donde se entrevistaron con la Dr. Rosana Peralta directora de este hospital la cual nos expidió certificado médico de las personas que ingresaron por accidente de tránsito.-

1) C/na Candela Ledesma, DNI N°45.367.225 de 18 años de edad, con domicilio B belgrano Sur de esta localidad: la paciente ingresó con politraumatismos enséfalocraniano, consciente con hematoma en región temporal derecho, herida cortante en párpado inferior izquierdo y hematoma vipalpedral izquierdo, herida cortante en párpado inferior derecho, escoriación y dolor en hombro izquierdo, dolor costal izquierdo, dolor y ematoma en pierna izquierda, se indicó CSV hidratacion parenteral, dexametqsona 1 ampolla más 1 una ampolla Diclofenac 75m , se decide su derivación a un centro de mayor complejidad para su evaluación Hospital zonal de Quimili.-

2 ) Paciente benitez jorgelina 1 año y dos meses d edad dni. N 58704544 hija d la c/ candela mayra ledezma ingresa con politraumatusmo encefalo craneano con llanto persistente se indico csv ibuprofeno 2,5 via oral se decide su derivacion a un centro de mayor complejidad para su evaluacion al hospital zonal de quimili.-

3) paciente Ledezma esperanza menor de 3 años de edad hija de la c/ Ledesma mayra candela ingresa con polutraumatismo encefalo craneano con llanto persistente refiere dolor abdominal derecho se decide su derivacion a un centro d mayor complejidad para su evaluacion hospital zonal de quimili. Tanto la madre como los menores fueron derivados en la ambulancia renault dominio AE821TR chofer enrique ojeda enfermera vildoza liliana.-

4) Paciente Gonzales Luis guillermo 42 años d edad dni n recuerda. Ingresa con politraumatismo encefalo craneano consiente con dificultad respiratoria dolor en region de la calumna dorso lumbar erida cortante en antebrazo izquierdo se realizo cuatro puntos de sutura excoriacion en mano izquierda excoriacion en torax cara anterior dolor en ambas caderas impotencia funcional en miembro inferior izquierdo se indica csv idratacion parenteral oxigeno diclofenac mas dexametazona control de signos vitales TA 100/60 frecuencia cardiaca 86 x minuto saturaccion de oxigeno 96% se solicita extracion de sangre para dosaje de alcohelemia pedido policial se deriva a un centro de mayor complejidad para su evaluacion hospital zonal de quimili el mismo paciente fue derivado en ambulancia Renault Dominio AE274ZU chofer Diaz Fabian enfermera Coronel marcela Sabrina.-

