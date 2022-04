Cordobeses habrían golpeado en 3 casas, ocultaron vehículo de alta gama y el botín lo enviaron a su tierra

27/04/2022 - 23:51 Policiales

La Justicia habría determinado que una banda cordobesa "escruchó" a tres familias acaudaladas el 14 y 15 de abril, luego, envió el "botín" a su provincia y antes de todo festejo, cayó presa pero igual logró ocultar un vehículo de alta gama.

Denominada la "banda del escruche", los tres cordobeses fueron apresados la mañana del 16 de abril en Moreno y Pedro León Gallo, mientras abandonaban un residencial.

Para la fiscal Celia Mussi y su grupo de investigadores, los tres cordobeses arribaron contratados por individuos santiagueños, a la vez los marcadores de al menos media docena de objetivos, es decir casas de fines de semana, comercios, en Capital y Banda.

Desde entonces, los tres se encuentran alojados en diferentes organismos de la policía. Sin mostrar sus cartas, la Fiscalía profundiza el proceso e intercambia información con la Justicia de Córdoba.

Al menos dos, no registrarían trabajos pero sí sus prontuarios "destilarían" robos al por mayor. Entrecruzado ese perfil, los funcionarios tienen la certeza de que los tres detenidos llegaron a la capital, coparon tres casas, se alzaron con electrónica, moneda nacional y dólares, sin que nadie lo advirtiese porque no sonaron las alarmas.

Aunque el silencio de los tres acusados se acentuó en consonancia al ser indagados, la Fiscalía sospecha que sus contratistas son santiagueños y que ahora cruzan los dedos, temerosos de que los cordobeses se sientan abandonados o relegados a su suerte y se recuperen de la auto-inducida amnesia temporal.

Por lo pronto, Mussi sabe que el dinero, tal vez más de $ 1.000.000, ya abandonó territorio santiagueño y la sola preocupación de los cordobeses hoy es zafar de las rejas.

Entonces, lo bueno para ellos es que el dinero ya salió, pero lo malo es que quedaron aprisionados dentro del "corralito" capitalino y sin fecha probable de excarcelación.

Justamente, Mussi intuye que esa ansiedad irá en ascendente crecimiento y su silencio parece apuntar a una ampliación de indagatoria, ocasión propicia para ofrecer detalles, fechas, nombres, objetivos, capaces de hacer ceder las férreas esposas que los inmovilizan.

El 30 de abril vencen los primeros 15 días de detención y la Fiscalía irá a audiencia con una fijación: requerir prórroga de sendos encierros.

Enfrente, los abogados defensores deberán esmerarse por convencer a un juez que sus representados no solo no perpetraron los golpes, sino que también libres no entorpecerán la causa, fijarán residencia en esta capital (poseen arraigo) y, lo más sustancioso, no desaparecerán de la "Madre de Ciudades".





Con antecedentes penales por robos, en su provincia

Los funcionarios cordobeses habrían respondido a la Fiscalía que al menos dos cordobeses cuentan con antecedentes penales. Ello trascendió al cierre de esta edición, a horas de que la Fiscalía pidiera la prórroga de detención para los tres sujetos, quienes juegan a no decir nada, desconociendo que Mussi edifica un arsenal de pruebas con las cuales quiere caerles con todo y pedir prisión preventiva. Habría entrecruzamientos de llamados telefónicos, videos en las calles de la ciudad y los secuestros realizados en el residencial, destacándose numerosos bienes de los denunciantes.





Logística santiagueña y “marcado” de los objetivos

Los santiagueños que habrían trabajado con la banda, caída en desgracia, serían al menos cuatro. Los funcionarios confiaron que habría de toda condición social. Marginales, clase media alta y hasta cercanos a mano de obra desocupada de la policía. En efecto, los voceros señalaron que la banda habría actuado con “logística” neta santiagueña, ya que tenía un conocimiento absoluto de la cantidad de integrantes de las familias damnificadas, rutina, alarmas, bienes, vehículos y hasta rutinas bancarias. Los visitantes solo debían aportar profesionalismo, audacia, un resultado y luego dividir el botín.