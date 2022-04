Escándalo por casos de abuso por parte de docentes en una escuela de la Capital

28/04/2022 - 09:35 Policiales

Un grupo de padres y alumnos denunciaron a docentes de la Escuela Técnica Nº 11 del barrio Virgen de Guadalupe, por el abuso de al menos de 12 estudiantes.

Romina Autalán, madre de dos alumnos, relató en su dialogo con Radio Panorama, que hace tres semanas una situación de bullying en el colegio, que fue relatado por una madre a través de un video que se viralizó, llevó a sus hijos a crear un grupo estudiantil para generar contención a la víctima y presentar notas para que se tomen medidas.

La falta de respuestas por parte de la institución, generó indignación en padres y alumnos y actuó como disparador para que alumnas de los últimos años revelaran que llevaban meses sufriendo abusos y acosos por parte de profesores.

"La escuela empezó a prohibir que los chicos se junten, que hablen. Los censuraron. Tienen prohibido participar de este reclamo, los amenazan que no se van a poder egresar. Se informó a la rectoría del colegio pero no hubo atención, la respuesta fue nula", relató Autalán.

El lunes a la noche todas las chicas coordinaron para avisar lo sucedido a sus padres y el martes se radicó la denuncia penal, agregó.

"La escuela dijo que desconocía lo sucedido pero hay actas de semanas anteriores con el testimonio de los chicos. El profesor acusado dijo que las chicas lo provocaban".

"De la escuela no se puede reclamar nada académicamente, tiene un nivel de enseñanza muy bueno. Pero estas situaciones son terribles. Ahora las chicas que sufrieron violencia no pueden ir al colegio, le van a dar clases virtuales. Siento que protegen a los acusados. Los preceptores salieron a decir que las niñas provocan, que van pintadas como si fuesen a un boliche. Son niñas de 13 años y esos son argumentos que no me entran en la cabeza", relató.

"Las invitan a salir, al cine; les preguntan sobre su vida sexual, sobre su virginidad. Las chicas tienen guardados estos mensajes, hay capturas", aseguró Autalán.

"Es tanta la impunidad, que manoseaban y tocaban a las chicas adelante de los compañeros varones, que son quienes apoyan a las chicas y piden que se detengan, y estos profesores siguen enseñando", agregó.