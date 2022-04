Acusaron a un profesor por 27 abusos sexuales y Fiscalía recibió 6 denuncias

29/04/2022 - 00:33 Policiales

Tres cursos completos realizaron ayer una ruidosa manifestación frente a la Escuela Técnica Nº 11. Los estudiantes aseguran que un profesor habría abusado de al menos 27 estudiantes, manoseándolas en el cabello, la cintura y la cola, en el turno tarde.

La concentración de los estudiantes generó un profundo cimbronazo. El colegio estuvo cerrado casi una hora; las autoridades no emitieron comunicado alguno y la Dirección de Nivel habría requerido una reunión urgente. Hay seis denuncias que ingresaron en órbitas de la fiscal Pilar Palavecino.

"Esto no es nuevo. Viene desde cuando la escuela funcionaba en el Bº Independencia (2017). Nos mudamos en el 2018 para el Bº Virgen de Guadalupe y el profesor siguió con sus prácticas", reveló la madre de una de las presuntas víctimas a EL LIBERAL cuyo nombre se preserva para no identificar a la víctima.

Las estudiantes también hablaron: "Él nos decía: buen fin de semana chicos. Nada de alcohol, ni de sexo", confió una de ellas. A mí me tocaba la cabeza, la cintura, las nalgas y sabía que no me gustaba. Se lo dije y solo se me ha reído en la cara", ahondó.

Consultadas sobre la cantidad de víctimas, varias alumnas manifestaron: "La mayoría tenemos 14, 15 y 16 años. Las chicas más grandes, las del último curso no quieren denunciarlo por miedo a que no les permitan recibir el título".

"Una siesta me manoseó en la escalera. Le dejé en claro que no debía hacerlo más y se me c... de risa en la cara. Qué podemos esperar, si un profesor nos toca y nadie le pone frenos", subrayó otra alumna.

EL LIBERAL intentó obtener la palabra de las autoridades, pero informaron a través de los ordenanzas: "Nosotros enviaremos un parte, en estos días".

"Es increíble. Nos hemos reunido con las madres el 26 de este mes y coincidimos en que esto no podía seguir así. El profesor ahora ha pedido licencia obligado porque nadie lo aguantaba. A mi hija le tocaba la cola y sus compañeros debieron cuidarla y mantenerla lejos de él", manifestó la mujer.

La maniobra de los varones fue original. "Las chicas quedábamos sentadas en el curso en el medio. Adelante y atrás nos cubrían los varones, de este modo al profesor lo manteníamos lejos", enfatizó la estudiante.









Funcionaria citaría a alumnas de los casos judicializados

La fiscal citaría hoy a las seis estudiantes que denunciaron abuso sexual. El objetivo sería asistirlas en contención con profesionales en psicología, base vital para determinar la naturaleza de la experiencia alertada.

Contrarreloj, la funcionaria priorizaría la causa, ante el temor de un crecimiento cuantitativo porque las jóvenes sostienen que hay 27 alumnas víctimas del profesor.

Pese a que al cierre de esta edición el profesor seguía en su vivienda, los voceros deslizaron que son horas decisivas y la fiscal no tiene más margen de maniobrabilidad que imputación y/o pedido de detención. Aún cuando el ámbito judicial y el educativo transitan por caminos paralelos, las autoridades de la Técnica Nº 11 esperan para hoy una definición sobre la continuidad o un parate del acusado.





Reunión urgente de las autoridades de la escuela

Las máximas autoridades del Colegio habrían dispuesto, para hoy, una reunión urgente. El objetivo sería coordinar tareas, ya que las estudiantes señalaron ayer una presunta falta de solidaridad y de acompañamiento para las alumnas que denunciaron ser víctimas del profesor. Concretamente, aludieron a una reunión el lunes pasado, con diez estudiantes, en cuyo transcurso no habrían encontrado las respuestas que ellas buscaban, según sostuvieron ayer.