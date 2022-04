Declararán las alumnas que acusan de abuso a un profesor

30/04/2022 - 00:04 Policiales

La Justicia recibirá el testimonio en Cámara Gesell de las seis estudiantes cuyos padres denunciaron abuso sexual y lo atribuyeron a un profesor de la Escuela Técnica Nº 11 Independencia, en el Bº Virgen de Guadalupe.

Así trascendió ayer del proceso que edifica bajo reserva total la fiscal Pilar Palavecino, quien recibió las denuncias el miércoles último y se convirtieron en prioridad, dada la magnitud de los hechos alertados por los padres y el escenario en donde se habrían producido los abusos.

Desde el lunes, Palavecino trabajará con psicólogos, médicos y abogados. El objetivo es determinar lo sucedido, máxime el clima áspero y tenso que se advierte en el establecimiento educativo.

El jueves, desde las 14, numerosos estudiantes del turno tarde protagonizaron una ruidosa manifestación frente al colegio.

En diálogo con EL LIBERAL, estudiantes y padres señalaron que los hechos no son nuevos, sino que vienen de años atrás. “Me tocaba el cabello, la cintura, las nalgas y sabía que eso me molestaba”; “una vez me tocó la cola en la escalera y le dije que sea la última vez”; “Nos decía que descansáramos los fines de semana, nada de alcohol y nada de sexo”, fueron los relatos más impactantes de varias estudiantes.





Reuniones y desconcierto

Mientras tanto, las autoridades del establecimiento educativo aún no se pronunciaron. Solo se sabe que hubo reuniones con una decena de alumnas, quienes reclamaron que el profesor sea apartado.

Sus autoridades deberán elevar un informe a sus superiores de Nivel, antes de arribarse a cualquier decisión final. De todos modos, trascendió que la licencia que ha requerido el profesor le sería extendida al menos hasta que la Justicia emita alguna resolución. El acusado aún no fue imputado y los voceros dijeron que antes que nada, la fiscal desea escuchar a las estudiantes.