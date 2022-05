Requirieron prisión preventiva para tres detenidos por supuesta millonaria “estafa piramidal”

03/05/2022 - 02:49 Policiales

La Fiscalía solicitó ayer prisión preventiva para tres personas, acusadas de perpetrar una estafa piramidal de casi $ 10.000.000 en perjuicio de un médico, su padre y al menos cuatro comerciantes.

En audiencia, la fiscal Belkis Alderete instó a la jueza María del Huerto Bravo Suárez a extender sendas detenciones para María Yudith Ávila, domiciliada en el B° Belgrano; su primo, Javier Ignacio Palomo, del B° Siglo XX y Javier Sández, docente.

Los abogados Luis Barraza y Carlos Ríos López los denunciaron por presunta “estafa y asociación ilícita”. Enfrente, resisten la embestida los abogados Julio Llugdar (abogado de Sández) y Luis Palavecino, por Ávila y Palomo.

Según los damnificados, conocieron a los tres acusados en el 2021. La ocasión fue un cumpleaños.

Al poco tiempo, Ávila habría concertado reuniones y ofrecido negocios basándose en atractivos intereses. “Ella se presentó como una inversora. Le hablé sobre unos ahorros y ella me sugirió invertirlos en un negocio jurídico”, declaró uno de los comerciantes.

“Puse $ 1.500.000. Se me pagaría un interés del 15% del capital. Éste me sería devuelto en la primera semana de diciembre del 2021 y, a su vez, el interés se me abonaría el 15 de ese mes”, ahondó el denunciante. Nada de ello se hizo realidad y al poco tiempo los inversionistas buscaron a los cerebros de los negocios, al parecer muy faltos de liquidez.





Sin capital e intereses

En esa metodología, todos los denunciantes habrían invertido como mínimo $ 1.500.000: vencidos todos los plazos, no recuperaron ni capital, ni intereses. En audiencia, así lo destacó ayer la Fiscalía, quien instó a la jueza refrendarles la prisión preventiva a los tres sospechosos.

Enfrente, la defensa señaló que una medida de esa magnitud requiere de pruebas hoy ausentes en el incipiente proceso. Por otra parte, trascendió ayer que las autoridades del Nivel (Educativo) habrían pedido informes a la Justicia sobre la situación del detenido Javier Sández, ya que se habría extralimitado con una licencia que expiró semanas atrás.