Un hombre abusó y embarazó a su hijastra de solo 15 años

03/05/2022 - 02:55 Policiales

Un hombre fue detenido, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra de sólo 15 años y producto de los vejámenes, la menor quedó embarazada. Hoy está recibiendo la contención de los equipos interdisciplinarios, para evaluar si continúa o no con la gestación.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, la investigación comenzó hace casi dos semanas, cuando el 20 de abril, la madre de la menor acompañó a su hija a una dependencia policial del departamento Figueroa, y denunciaron al padrastro de la adolescente.

El hecho había salido a la luz porque la víctima no estaba teniendo su periodo y la madre decidió llevarla a una consulta médica y allí le informaron que la menor estaba cursando un embarazo.

La mujer comenzó a interrogar a su hija sobre cómo podía haber quedado embarazada y ésta terminó revelando que había sido víctima de abusos por parte de su padrastro ûpareja de su madre-, ante lo cual, la progenitora no dudó y radicó la denuncia correspondiente. A partir de ese momento se activaron los resortes legales y tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Vanina Aguilera, la cual ordenó que se remita un informe médico, que se realice un examen forense, que se le tome una entrevista psicológica y un testimonio a la madre de la menor. La adolescente habría develado que desde hace poco más de un año, había comenzado a sufrir abusos por parte del jornalero de 38 años, quien en un primer momento la habría sometido a tocamientos. Sin embargo, hace un par de meses, el acusado habría aprovechado una oportunidad en que quedó solo con la menor y la accedió, y producto de ese episodio, quedó embarazada. La próxima semana, será la Cámara Gesell. Ahora l a v í c t i m a est á siendo asistida y recibe contención de organismos y equipos interdisciplinarios, para que cuente con toda la información necesaria y al mismo tiempo las recomendaciones médicas y de especialistas, a los fines de determinar si continuar o no con la gestación, amparada por las leyes. Allanamiento Con los indicios recabados por la Fiscalía, la Dra. Aguilera solicitó una orden de allanamiento y detención en contra del supuesto depravado, el cual por un hecho de violencia de género en contra de la madre de la menor, ya había sido excluido del hogar con antelación.

En consecuencia, los funcionarios policiales lograron detener al sospechoso y ponerlo a disposición de la Justicia el último sábado, según revelaron las fuentes. Ayer, prestó declaración de imputado por el supuesto delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente”. Luego de escuchar los cargos en su contra y las pruebas con las que cuenta la Fiscalía hasta el momento, el imputado se abstuvo de declarar.