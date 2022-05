Practicante de tiro a la hélice se mató con arma de competición

03/05/2022 - 23:16 Policiales

Una trágica escena descubrió una vecina del barrio Vinalar (sector Martín Ferreyra) cuando fue hasta el fondo de su casa, donde funciona un depósito, y halló a su hijo inmerso en un charco de sangre, con una herida de bala en la cabeza.

Fue cerca de las 5.45, cuando la afligida madre recibió un llamado telefónico por parte de la novia de su hijo a quien la víctima le había enviado un mensaje despidiéndose. Inmediatamente, la mujer comenzó a buscar a su hijo (21) —conocido en el ambiente deportivo ya que practicaba tiro a la hélice— por el interior de la casa.

Al ver que no estaba salió a la parte trasera donde funciona una fábrica de muebles.

Allí, halló el cadáver de su hijo en el piso, y junto a él había una escopeta calibre 12, una vaina y su celular.

Rápidamente pidió ayuda. Personal de la Comisaría 45 llegó al lugar.

La Dra. Natalia Malachevsky, fiscal de turno, también se hizo presente y se entrevistó con familiares de la víctima.

Según se supo, el joven atravesaba un cuadro depresivo. Antes de tomar la drástica determinación dejó un mensaje en su estado de whatsapp.

“La que me hizo ganar campeonatos en el pasado, ahora me hace perder la vida”, inicia el escrito del joven que continuó diciendo: “No me alcanzó el tiempo para acomodar todo, así que llegó la hora de irme en silencio”.

Se despidió de sus padres y su novia, a quienes les agradeció por la ayuda e hizo hincapié en que no logró superar un problema que tenía. El cadáver fue trasladado a la morgue para ser examinado por el forense.