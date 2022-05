Escupió en el rostro a su ex y le dio brutal golpiza a la hermana de ésta

03/05/2022 - 23:17 Policiales

Repudiable accionar tuvo un sujeto del barrio Juan Díaz de Solís, quien se presentó en la casa de su ex pareja con intenciones de ver a la hija que tienen en común y allí no solo la escupió en el rostro sino que golpeó salvajemente a su ex cuñada cuando intervino.

El violento hecho se registró cerca de las 16, en una vivienda de la Manzana 40 del Bº Siglo XX, hasta donde arribó el acusado.

Mientras tenía a su hija en brazos, éste comenzó a reclamarle a su ex mantener otra relación amorosa.

Allí empezó a insultarla. Luego la escupió en la cara. La hermana de la víctima advirtió tal situación y le pidió al violento que se retire. Lejos de acceder al pedido de su ex cuñada, la tomó a golpes provocándole lesiones curables en 10 días.

El salvaje huyó de la casa y las víctimas se presentaron en la policía para hacer la denuncia.