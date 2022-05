Denuncian a dos gendarmes, dos comerciantes y un docente por estafa superior al millón de pesos

04/05/2022 - 00:07 Policiales

Dos gendarmes, dos comerciantes y un docente fueron denunciados en la Fiscalía, sindicados de perpetrar una estafa superior al $ 1.000.000 (más de U$S 50.000) en perjuicio de al menos diez personas.

De acuerdo con el proceso que investiga la fiscal Lorena Nieva, “estafa y asociación ilícita” serían los cargos dominantes, ratificados ayer por el querellante Franklin Moyano. Todo habría comenzado en septiembre del 2021 y concluyó en febrero pasado.

Las cinco personas denunciadas se habrían presentado como líderes de una empresa internacional con neto sesgo motivacional.





Las cifras de la motivación

Con aportes mínimos de U$S 300, los particulares podrían acceder a cambios drásticos en su vida: mejores condiciones sociales, confort y reconocimiento, era el atractivo ofrecimiento.

Al poco tiempo, surgió una especie de círculo. Lo conformaban emprendedores, docentes, una directora de escuela y trabajadores de bajo poder adquisitivo.

La denuncia amplía que algunas de los damnificados pidieron préstamos; una maestra habría vendido su casa y depositado cerca de U$S 15.000, trascendió del caso. En la práctica, se pedían U$S 300 mínimos para ingresar al selecto grupo de beneficiarios. Si el aporte era mayor, el cliente ascendía a un nivel mayor. Pero eso no es todo.

A su vez, por cada persona que llevara al círculo, el integrante podría ganarse hasta un 30% en premios especiales.

Era una especie de plazo fijo que prometía rentabilidad anual de un 20%. Sus jefes operaban con transferencias en pesos argentinos, o bien en mano con dinero de la divisa norteamericana. Fue tal el entusiasmo que el círculo estaba conformado por 80 personas, de las cuales solo 10 refrendaron denuncias.





Decantación y abandono

En enero, la firma se convirtió en objeto de investigación. La Justicia impulsó procedimientos en varias provincias y los contribuyentes santiagueños se asumieron estafados. Acudieron a la Justicia y exigieron que los rostros visibles de la empresa en Santiago sean detenidos, casi en consonancia a la estrategia del querellante. Moyano instó ayer a allanamientos, resuelto en que los acusados no puedan abandonar la provincia, mientras busca recursos para evitar que se declaren insolventes y sus representados puedan aspirar a reencontrarse con sus inversiones.









Grupos de whatsapp muy persuasivos y eficaces

De acuerdo con la presentación, los acusados operaban con una modalidad sumamente audaz. Por ejemplo, mediante grupos de WhatsApp con supuestos inversores locales que brindaban testimonios y prodigaban buenos comentarios de la empresa. También, hubo un presunto lanzamiento en otra provincia. Allí, se habría motivado a invertir más dinero, a aperturas de cuentas en oficinas virtuales para visibilizar el dinero y los intereses emergentes, entre otras recetas orientadas a ganarse la confianza de los clientes con la premisa de “cambiar la vida” de quienes inviertan en su plataforma. La querella Según Moyano, “muchas víctimas invirtieron sus ahorros de toda su vida: hipotecaron su casas, vendieron sus autos y lo perdieron todo. Los acusados tenían una estructura armada para convencer a nuevos inversores, contemplando incluso respuestas ante posibles problemas”, enfatizó. “Confiamos en que la Justicia actuará con celeridad y será implacable con los estafadores”, juzgó el letrado.





“Estafa piramidal cerrada, con estructura mejorada”

Franklin Moyano manifestó que quizá “estamos frente a una estafa en base a la modalidad denominada sistema “Ponzi” o piramidal cerrado, pero con una estructura mejorada, ya que no les solicitaban que ingresaran nuevas personas para cobrar”. El querellante ahondó que los jefes de las presuntas maniobras “les daban un plus adicional si lograban convencer a nuevos inversores. Este famoso método que realizó desfalcos en todo el mundo es una maniobra en el que se convoca a inversores. Éstos, a su vez, deben captar a nuevos clientes, lo que hace a las ganancias de los participantes originales hasta que finalmente el crecimiento se hace insostenible y muchos de los aportantes pierden el dinero”, explicó el abogado. Empero, la diferencia “entre el esquema piramidal cerrado y abierto es que en el primero a los inversores se les ocultan las características del sistema y sus riesgos posteriores”, sintetizó Moyano en diálogo con EL LIBERAL.