Ella se negó a hablar y la esperó a la salida del trabajo con un cuchillo

Una empleada de comercio vivió horas dramáticas desde que despertó hasta que finalizó su jornada laboral, ya que exnovio se presentó en su casa para “hablar” y al no lograr su propósito la esperó a la salida de su trabajo con un cuchillo.

La víctima (20) había finalizado hace más de un mes la relación amorosa que tenía con el sujeto, residente en el Bº Primero de Mayo de La Banda y desde entonces es hostigada pues ya en varias oportunidades la amenazó.

Según expresó la damnificada durante la jornada de ayer, el calvario comenzó cerca de las 7.45 cuando ella se encontraba en su casa del Bº Salta Prolongación y llegó el acusado pidiendo hablar con ella.

El sujeto fue atendido por una hermana menor de la víctima, quien le manifestó que no se encontraba, por lo que éste se retiró.

En ese momento la joven aprovechó para salir de su casa y se dirigió a la autopista Juan Domingo Perón, a la parada del colectivo donde aguardaba que un compañero de trabajo pasara por ella. Mientras se encontraba allí el acusado apareció sorpresivamente en una motocicleta y le manifestó “vení, te llevo a tu trabajo”. Pero ella declinó la oferta. En ese momento llegó su compañero en un automóvil. Cuando quiso subir al vehículo el acusado la tomó por la fuerza de la mochila, mientras le gritaba amenazante “vos no sabes de lo que soy capaz yo. Si no vienes me hago presente en su trabajo”, para retenerla, pero no logró su cometido. Ya cerca de las 9.30, mientras estaba trabajando, fue alertada por un compañero de que su expareja estaba a pocos metros y tenía un cuchillo entre sus manos. La joven se asomó y notó que el acusado se encontraba en la esquina de España y Cassafousth.

Cuando el sujeto advirtió que había sido visto con el arma, la ocultó entre sus prendas y luego huyó. Acompañada p o r s u s compañeros, la joven regresó a su casa. Allí comenzó a recibir llamadas del acusado, las cuales no respondió. Por temor a lo que le pudiera suceder, la víctima les contó a sus padres tales episodios.

Así fue como, acompañada por sus progenitores, la víctima se presentó en la casa de su exnovio. En el domicilio, dialogaron con los padres el acusado. Le pidieron que hablaran con el adolescente para que dejara en paz a su hija. Según se supo, la joven recibió como respuesta por parte de sus ex suegros que “tratarían hablar con él”. Aunque la desalentaron comentándole que “él se nos salió de las manos y no hace caso”. Ante esta situación se presentaron en la policía. De inmediato al Dra. Pilar Gallo ordenó su aprehensión.