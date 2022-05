El relato de una de las víctimas de la nueva modalidad de ciberdelito

05/05/2022 - 00:08 Policiales

Las billeteras virtuales están siendo miradas de reojo por los organismos de seguridad, ante la fragilidad de sus sistemas de seguridad y las respuestas poco convincentes que los usuarios están recibiendo, ante los reiterados reclamos. Es que una nueva modalidad está causando estragos y es evidente que ya hay organizaciones delictivas que se dedican a ello.

Hurtan o roban celulares en la vía pública, transportes públicos, o sitio que sea, para luego, desde el móvil, ingresar a las aplicaciones y disponer del dinero del damnificado/a. A Julia (24) le tocó ser víctima de este hecho el jueves de la semana pasada en Capital Federal, pero el “mal trago” no terminó ahí, sino cuando -además- robaron sus datos para ingresar a Mercado Pago.

Para Julia, el camino empezó con créditos personales y compras con QR. Aún después de realizar la denuncia en la aplicación, aseguró.

La pelea lleva días y tiene miedo de que “todo quede en la nada”. Por eso compartió su experiencia y redes sociales y su posteo se llenó de historias con las mismas características. “Yo tenía todos los elementos de seguridad que la aplicación ofrece. Mi teléfono, marca iPhone, usaba el reconocimiento facial tanto para el aparato como para el uso de Mercado Pago.

Además, envía un mensaje cuando se pide ingreso pero, al no tener la línea, no me permitía recuperar la contraseña”, contó Julia, que acudió a Twitter para denunciar la estafa.

Detalló indignada: “Uso un montón la aplicación, tenía 18 mil pesos adentro. Ahora con este teléfono hasta me tenía que sacar el barbijo antes de hacer un pago para que me reconociera. No entiendo cómo pudieron vulnerarlo para hacer esto, y más si denuncié todo enseguida”.

El robo del celular ocurrió el jueves de la semana pasada, a las 20.40.

“Forcejeamos pero el colectivo estaba parado, el ladrón se colgó y me agarró la mano para sacármelo. Cuando llego a mi casa abro Instagram para avisar a mis conocidos. Cancelé el homebanking, la línea de teléfono y el celular desde Apple. Cuando me tocó denunciar por Mercado Pago, alrededor de las 21.15, se me complicó porque no te permiten recuperar el acceso a tu cuenta si no tenés la línea activa en tu poder, pero me habían robado y era de noche, no podía ir a comprar una nueva SIM”, recapituló.

Tras notificar el robo por las vías de comunicación de la empresa, al día siguiente recuperó su línea y pudo acceder a la aplicación desde un celular de repuesto. Cuando logró abrirla, se dio cuenta de que su peor temor se había cumplido: entre préstamos, consumos y compras habían gastado alrededor de $32 mil.