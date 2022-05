La Banda: fue a despertar a su hijo para que vaya a trabajar y lo encontró de la peor manera

06/05/2022 - 17:46 Policiales

HORA: 07:15

TIPIFICADO: Novedad de servicio. (Persona sin vida)

RECURSO POLICIAL: Crio. Aguirre Ricardo.

EXTRACTO: A la hora de referencia mediante vía telefónica por parte de una persona de sexo femenino (únicos datos) se tomo conocimiento que en su inmueble ubicado en Calle 1002 y Bolivia del Barrio Finca de Ramos de esta Ciudad de La Banda, su hermano se habría quitado la vida. Atento a ello de inmediato se dirigió la U- 997 a cargo del suscrito; quien mediante vía radial solicitó que comisione personal de salud al lugar. Al descender en la vivienda se procedió a entrevistar con la C/ BELEN GOMEZ, DE 26 AÑOS DE EDAD, DNI. 38.779.429, FECHA DE NACIMIENTO 23/08/1985, quien supo manifestar que su progenitora la C/ SILVIA YRRAZABAL, cuando a horas 06:30 aproximadamente se levantó de descansar (dormir) se dirigió hacia la habitación de su hermano quien en vida se llamare GOMEZ FACUNDO, DE 23 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN CALLE 1002 N°136 BARRIO FINCA DE RAMOS, con el fin de levantarlo para que este vaya a trabajar, es así que en reiteradas veces llamo a la puerta y no recibió respuesta alguna por parte de su hijo, por lo que su madre se dirigió hacia el fondo y observó por la ventana de la habitación y logró visualizar a su hijo en posición (suspensión incompleta) con un cable amarrado en su cuello, sujeto a un repisa, por lo que de forma inmediata fue a pedir ayuda a su hija BELEN, quienes ingresaron a la habitación y procedieron a descolgar al occiso (cuerpo frio) cortando un cable de color blanco con un cuchillo. Seguidamente se procede a ingresar al inmueble observando desde la puerta de la habitación a una persona de sexo masculino tendido en el piso decúbito dorsal, como así también se observa un cable de color blanco cerca de la puerta y la otra mitad sujetado en una repisa de hierro que está colocada cerca de la puerta. Al lugar se hicieron presente personal del Centro Integral de Salud Banda, a cargo del paramédico Vicentini Matias quienes constataron el deceso del masculino. Mediante vía telefónica se le puso en conocimiento al Sr. Fiscal de turno Dr. Yagüe Álvaro, quien interiorizado de la situación adujo hacerse presente en el lugar del hecho. Mediante vía radial se solicito la colaboracion del personal de Sanidad Policial y de la Div. Criminalística. A horas 07:55 aproximadamente se hizo presente el Sr. Fiscal interviniente. Seguidamente se procedió a entrevistar al progenitor del masculino quien se identificó como JORGE ALBERTO GOMEZ, DE 64 AÑOS DE EDAD, DNI. 13.496.302; quien adujo que su hijo era adicto y el día de ayer en horas de la noche se encontraba en la esquina de su vivienda aparentemente consumiendo sustancias prohibidas, y cuando regresó al domicilio se negó a cenar, para posterior ir a dormir; como así también expresa que sospechan que su hijo puede haber mantenido problemas con su novia (únicos datos) y por tal motivo tomó esa desicion. Se ampliará

